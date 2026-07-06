GASTRONOMÍA
Colas kilométricas para hacerse con el helado más grande de Madrid: "Son artesanales y están muy bien de precio"
Desde la heladería madrileña recomiendan a quienes les visitan consumir su helado gigante entre dos personas debido a su gran tamaño
Definido como "el reto dulce más comentado del verano" y con un precio que no supera los 7 euros, no es de extrañar que el helado gigante de 'Heladería Los Alpes' ya sea tendencia en redes sociales. En pleno centro de la capital, los madrileños e 'influencers' ya forman colas kilométricas para hacerse con uno de estos enormes postres que prometen ayudar a paliar el calor, al menos, durante unos minutos.
Heladería Los Alpes, la más antigua de Madrid
Fundada en 1950 por Pedro Marchi, natural de Bagni di Lucca y Marcela Ladero, la historia de la 'Heladería Los Alpes', que hoy ostenta el título de la heladería más antigua de Madrid, tiene su origen en Italia. No fue hasta 1933 cuando Pedro y su familia emigraron a España, donde, tras abrir varias heladerías y quioscos por la geografía española, llegaron a Madrid, ciudad donde se establecieron definitivamente.
Sería ya en la década de 1970 cuando las riendas de la heladería pasaron a manos de las hijas de Pedro, Palmira y Clara, y del marido de esta última, Guillermo Castellot. Pocos años después, en 1976, el local llevó a cabo su primera gran reforma, convirtiendo el sótano en un obrador con maquinaria actualizada y situándose entre las heladerías con mejor tratamiento y calidad de helado de Madrid.
Los sabores se multiplican y la heladería crece
Como resultado, los sabores pronto pasaron de ocho a veinte, uniéndose a la oferta sus famosos batidos-helados, auténtica horchata de la mano de los mejores maestros horchateros, así como los granizados de limón, café y agua de cebada. También en 1990 y de la mano de Eva y Guillermo, hijos de Guillermo y Clara la maquinaria se actualizaría nuevamente sustituyendo los mostradores por vitrinas y añadiendo tartas a la carta.
A día de hoy, la oferta alcanza los cuarenta y ocho sabores, y, además de su local original en la calle Arcipreste de Hita n.º 6, cercano a Moncloa, la 'Heladería Los Alpes' cuenta con un segundo puesto de venta en la zona noroeste de Madrid, en Torrelodones, en la Calle Agapito Martínez, n.º 1.
El helado gigante: pura cremosidad y sabor artesano
En cualquiera de estos dos locales puede adquirirse el gigante postre que algunos creadores de contenido describen como "pura cremosidad y sabor artesano" y que, por un precio de 6,75 euros, incluye una enorme bola divida en dos sabores, colocada sobre un barquillo que no se queda atrás.
De entre los sabores a escoger destaca la reciente incorporación del helado de chocolate blanco y pistacho, y su tradicional sabor a Mantecado. También los intolerantes a la lactosa o la proteína de la leche cuentan con opciones para disfrutar de este gigante gracias a su amplia selección de sorbetes.
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