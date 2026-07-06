SUCESOS
Desarticulada en Madrid una rama de los Dominican Don't Play con capacidad para mover hasta cinco millones de pastillas de droga a la semana
La Policía Nacional detiene a seis personas y localiza un laboratorio clandestino, 65.000 comprimidos de MDMA, 32 kilos de ketamina, LSD, 2C-B y más de 34.000 euros en efectivo
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una rama vinculada a la organización juvenil violenta Dominican Don’t Play (DDP), dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución a gran escala de drogas sintéticas en territorio nacional, con capacidad para distribuir hasta cinco millones de pastillas semanales. La operación se ha saldado con seis detenidos, cinco de los cuales han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
La investigación comenzó a principios de año, tras recibirse información a través de mecanismos de cooperación policial internacional sobre un ciudadano presuntamente relacionado con una organización criminal asentada en España y dedicado al tráfico internacional de drogas sintéticas. Las pesquisas permitieron identificar al principal investigado y constatar la existencia de una estructura organizada, integrada por un líder, un enlace operativo y comercial, un responsable financiero y propietario del alijo, un fabricante especializado en síntesis química y varios colaboradores encargados de funciones logísticas y de custodia.
Según la Policía, el responsable operativo y comercial tenía capacidad para movilizar partidas de hasta cinco millones de comprimidos de drogas de síntesis a la semana, lo que evidencia el elevado volumen de tráfico atribuido a la organización. La investigación también permitió acreditar la participación de miembros vinculados a los DDP, que prestaban apoyo a la estructura criminal y aumentaban su capacidad operativa y su peligrosidad.
Interceptados junto a un hotel antes de una entrega
La fase operativa de la investigación tuvo lugar el pasado 28 de abril, cuando los agentes interceptaron a los principales investigados en las inmediaciones de un hotel de Madrid. Según la Policía, se disponían a realizar una entrega de droga que transportaban en dos maletas. En su interior, los agentes localizaron aproximadamente 65.000 comprimidos de MDMA con forma de nube, con un peso cercano a los 23 kilos, además de más de 32 kilos de una sustancia cristalina identificada provisionalmente como ketamina.
Tras las detenciones, se practicaron cuatro entradas y registros en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En uno de los inmuebles, los agentes localizaron un laboratorio clandestino equipado con una prensa manual para fabricar comprimidos, troqueles, punzones de compactación, una máquina envasadora, material de laboratorio y abundantes sustancias precursoras y de corte. En el resto de registros se intervinieron comprimidos de 2C-B, 146 gramos de LSD, diversas sustancias estupefacientes, básculas de precisión, un machete, dos pistolas simuladas tipo airsoft, un táser, cartuchos del calibre 9 milímetros, teléfonos móviles, relojes de alta gama y más de 34.000 euros en efectivo. También fueron incautados tres vehículos utilizados habitualmente por los detenidos.
Los seis arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos.
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