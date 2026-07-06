El bar del centro de Madrid que recomienda Guía Repsol para ver el Mundial 2026: comida abundante y ambiente futbolero

Ha llegado el día en el que los bares se convierten en la excusa perfecta para refugiarse del calor, ponerse al día con los amigos y, cómo no, disfrutar del Mundial. Este lunes, el partido entre España y Portugal se jugará a las 21.00 horas peninsular española (20.00 horas en Canarias) en el estadio Dallas, en Arlington, Texas, eso sí, eso no significa que la emoción no se pueda vivir de igual manera desde distintos rincones de la península.

Y es que aunque muchos aficionados decidan ver el partido desde casa, muchos otros prefieren seguir la cita rodeados de gente. Por suerte, en Madrid hay cientos de sitios en los que puedes disfrutar de este plan y, de paso, pasar un rato agradable con tus amigos.

Aunque muchos aficionados decidan ver el partido desde casa, muchos otros prefieren seguir la cita rodeados de gente / Javier Sánchez

El recomendado por la Guía Repsol

Entre las opciones destacadas hay un local que aparece en la selección de Guía Repsol de bares para ver el Mundial: La Deportiva Sports-Bar. Está en pleno centro de Madrid, en el número 7 de la calle de las Veneras, a pocos minutos de la Puerta del Sol, y reúne varios de los ingredientes que suelen buscar los aficionados: pantallas, cañas, tapas y una decoración pensada para los amantes del fútbol.

La propia Guía Repsol lo define como un bar "con el ambiente más futbolero" y destaca su decoración con camisetas, bufandas y fotografías de leyendas del balón. También subraya que los partidos del Mundial pueden seguirse en sus dos pantallas gigantes y cuatro televisiones, un despliegue pensado para que nadie pierda detalle de lo que ocurra sobre el césped.

La Deportiva Sports-Bar Está en pleno centro de Madrid, en el número 7 de la calle de las Veneras / TRIPADVISOR

¿Dónde puedo ver los partidos del Mundial en Madrid?

Ahora, La Deportiva Sports-Bar no es la única opción para seguir partidos en Madrid. El portal oficial de Turismo de la ciudad incluye este local dentro de su selección de bares deportivos y menciona otros establecimientos repartidos por distintos barrios, como:

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