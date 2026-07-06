COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso cree que España está en una senda "desconocida" en la que peligran las instituciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid anima a los futuros profesionales del Derecho a "ejercer en conciencia" frente a la "terrible teoría del lawfare que se pretende instalar"
Efe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este lunes de que España ha empezado a caminar en una senda "desconocida" por la que pueden peligrar las instituciones y la convivencia, y ha pedido no dejar que la ideología "suplante al rigor" ni que "el abuso quede impune".
"Hay que intentar entenderse con quien piensa diferente", ha urgido la presidenta regional en el acto de clausura de las actividades académicas del Centro de Estudios Garrigues, a la vez que ha pedido "no dejar proliferar la toma de decisiones que afectan a todos a base de artimañas legales y del abuso de decretos".
En un discurso plagado de referencias políticas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una defensa del Estado de derecho ya que "sin él nada funciona".
Ayuso también ha advertido de que cuando el "rigor científico y jurídico" son sustituidos por el "dogmatismo y el sectarismo", nacen leyes que, a su juicio, son "auténticos desastres" y decisiones que perjudican "enormemente" a la vida de los ciudadanos y de las empresas. "Ahí tenemos apagones, colapso de servicios públicos, exceso de burocracia, gasto público descontrolado, además, se pierden grandes cantidades de dinero", ha concretado la presidenta.
La responsable del Ejecutivo autonómico madrileño ha lanzado también un dardo a los "activistas que no tienen ningún patrimonio reputacional ni laboral" y que, en sus palabras, se prestan a cualquier maniobra "con tal de servir a quien le ha puesto ahí, o mantenerse un día más en un cargo que no se merece". "Sin ley y orden solamente cabe la ley del más fuerte y tras ello, la corrupción, la decadencia y que nada funcione", ha dicho.
Ante un auditorio repleto de alumnos en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema, Ayuso ha animado a los futuros profesionales del Derecho a "ejercer en conciencia frente a la terrible teoría del 'lawfare' que se pretende instalar".
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