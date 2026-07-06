Almeida señala al Gobierno sobre el futuro de Casa Árabe en Escuelas Aguirre: "Espero que no ejerzan de okupas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento sigue sin recibir respuesta del Gobierno tras comunicarle su decisión de recuperar el edificio de las Escuelas Aguirre, actual sede de Casa Árabe. El regidor ha tirado de ironía al señalar que espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ejerza de okupa" y no le obligue a iniciar un procedimiento judicial para desalojar el inmueble.

El Ayuntamiento de Madrid ha fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que Casa Árabe abandone el edificio. Según Almeida, el Gobierno no ha contestado al burofax remitido por el consistorio, en el que se detallaban las razones de la decisión municipal. "Espero que no nos aboquen a un procedimiento judicial para tener que desalojarles", ha señalado el alcalde en declaraciones a los medios, donde ha pedido "racionalidad" al Ejecutivo.

El Ayuntamiento defiende recuperar el edificio para uso ciudadano

Almeida ha insistido en que la decisión no implica romper con Casa Árabe ni cuestionar su continuidad como institución. De hecho, ha recalcado que el Ayuntamiento quiere seguir formando parte de su patronato y colaborar en la búsqueda de una nueva sede. "Nuestra intención es seguir formando parte del patronato de Casa Árabe", ha afirmado el alcalde, que ha defendido que el objetivo municipal es "recuperar un inmueble para el uso de todos los madrileños".

El regidor ha justificado la medida por el "volumen de actividades" desarrollado en el edificio y por la gestión llevada a cabo bajo la dirección de Irene Lozano. A su juicio, el Ayuntamiento debe hacer "un ejercicio de responsabilidad" y recuperar las Escuelas Aguirre. Para justificar este movimiento, ha sostenido que "se han incumplido los términos de la cesión" y que "se ha puesto en grave riesgo la situación de conservación del edificio" y ha reiterado sus críticas a la gestión de Irene Lozano, a quien ha acusado de convertir la institución en "un chiringuito".

Protestas por el posible desalojo de Casa Árabe de las Escuelas Aguirre. / PSOE MADRID

El "chiringuito" de Irene Lozano

El alcalde también se ha referido a una carta del secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la que le reprochaba sus críticas a Casa Árabe y el uso del término "chiringuito". "Casa Árabe no es un chiringuito, pero Irene Lozano lo utilizó como un chiringuito. Y eso sí lo digo alto y claro", ha respondido Almeida.

El regidor ha elevado además sus críticas al Gobierno por el nombramiento de Lozano al frente de la institución. "Quien más ha hecho por perjudicar y menoscabar Casa Árabe es el Gobierno de España cuando nombró a la biógrafa de Pedro Sánchez como directora de Casa Árabe", ha afirmado. Según Almeida, el Ejecutivo la mantuvo al frente de la entidad "con grave riesgo de quiebra", una situación ante la que, ha remarcado, el Ayuntamiento "no pasa".

El consistorio mantiene así su decisión de recuperar las Escuelas Aguirre a partir del 1 de septiembre, aunque asegura estar dispuesto a colaborar para que Casa Árabe continúe con su actividad en otra ubicación.