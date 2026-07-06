COMUNIDAD DE MADRID
Alcorcón pide que el abono transporte sea "a precio de zona A" durante las obras de la A-5
La propuesta busca mitigar el "doble castigo" de los vecinos del sur por las obras y el coste del transporte público
Efe
La formación municipalista Ganar Alcorcón, que gobierna el municipio junto a PSOE y Más Madrid, ha propuesto al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) que los vecinos de la localidad paguen los abonos de transporte "a precio de zona A" mientras duren las distintas obras de la A-5.
Esta petición se produce coincidiendo con el inicio de este lunes 6 de las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5 en el tramo comprendido entre los kilómetros 10 y 36,7, a su paso por Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, lo que se suma a las obras de soterramiento de la A-5 en Madrid capital, que también afectan.
Los nuevos trabajos en la A-5 se desarrollarán durante los meses de julio y agosto y conllevarán diferentes afecciones al tráfico, lo que ha llevado a Ganar Alcorcón a pedir que "se compense parte de los perjuicios generados por las obras y facilitar el acceso al transporte público para las vecinas y vecinos". "Sufrimos un doble castigo por ser del sur. Además de los inconvenientes, retrasos y masificaciones por las obras, pagamos más por el transporte público", ha denunciado la portavoz municipal, Miriam Benítez, quien recuerda que la localidad está actualmente en la zona tarifaria B1.
Suspensión de diferencia de precios
Por este motivo, los municipalistas plantean que, mientras duren las obras, la diferencia de precios entre zonas tarifarias se suspenda y todos los abonos y billetes se paguen a precio de zona A, algo que también beneficiaría a las personas afectadas del resto de municipios, incluyendo la localidad vecina de Móstoles.
"Ambas ciudades acumulan más de 388.000 habitantes, y con el resto de los municipios afectados, la cuantía rondaría el medio millón de personas", insisten desde Ganar Alcorcón, donde remarcan que "la Comunidad de Madrid está en la obligación política de garantizar el transporte público al conjunto de vecinas y vecinos".
Por último, recuerdan que "es el segundo año que Alcorcón se ve duramente afectada en su movilidad por obras durante el verano", ya que durante el año 2025 la combinación entre las obras de la A-5, la línea C-5 de Cercanías y la línea 6 de Metro "generó serias dificultades para que las personas usuarias".
"En aquella ocasión no se tomaron medidas relevantes para compensar a los vecinos y recuerdan que el tiempo de la gente de Alcorcón vale lo mismo que el tiempo de la gente de Madrid. Estas situaciones hacen más difícil llegar al trabajo y moverse con libertad", han zanjado.
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