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ARQUITECTURA

Hasta 25 edificios escolares con su firma en Madrid: así era el conocido como arquitecto de colegios, republicano y exiliado tras la Guerra Civil

Su obra más emblemática, el pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza, fue finalmente demolido en 2008

Esta figura explica el por qué la gran mayoría de colegios públicos en la capital presentan una arquitectura muy similar

Esta figura explica el por qué la gran mayoría de colegios públicos en la capital presentan una arquitectura muy similar / do_co,mo.mo_ibérico

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Hoy queremos poner a prueba a los verdaderos amantes de la ciudad de Madrid, a aquellos que conocen cada uno de sus rincones, que pasean por sus calles con curiosidad y que disfrutan descubriendo la historia que se esconde tras sus edificios y monumentos. Y tú, ¿serás capaz de descubrir la figura que se esconde tras la siguiente descripción?

Nacido en 1888, en la ciudad sureña de Málaga, este personaje fue un arquitecto y político español que ocupó el puesto de ministro y de diputado de las Cortes en varias ocasiones durante el período de la Segunda República. Caracterizado por un estilo racionalista y funcionalista, este arquitecto ha firmado hasta 25 edificios escolares, sólo en Madrid.

Edificios de Madrid con la firma de Bernardo Giner de los Ríos, el &quot;arquitecto de colegios&quot;

Edificios de Madrid con la firma de Bernardo Giner de los Ríos, el "arquitecto de colegios" / Fundación Arquitectura

Además, durante la Guerra Civil formó parte del gobierno republicano, y finalmente tuvo que marcharse al exilio, instalándose en México desde donde llegó a ser secretario general del presidente de la República. Aunque no pudo regresar a España, tras su muerte, dejó una singular y minuciosa crónica del exilio republicano. ¿Aún no le reconoces?

Bernardo Giner de los Ríos, el "arquitecto de colegios"

Hablamos de Bernardo Giner de los Ríos, conocido como el arquitecto de los colegios y el principal materializador del sueño de su tío, Francisco Giner de los Ríos, pedagogo español, que quería implantar un modelo educativo moderno, laico, tolerante y basado en el pensamiento crítico.

Bernardo Giner de los Ríos falleció en México en agosto de 1970 dejando una crónica sobre el exilio republicano

Bernardo Giner de los Ríos falleció en México en agosto de 1970 dejando una crónica sobre el exilio republicano / Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

De acuerdo a la ficha de la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), la capital cuenta con un total de 25 colegios públicos, escuelas y grupos escolares diseñados por Bernardo Giner, entre los que destaca su participación en la Casa Árabe o Antiguas Escuelas Aguirre (1881), o en la Casa del conde de Bugallal (1913).

Uno de los edificios que lleva su firma es la Casa Árabe o Antiguas Escuelas Aguirre (1881)

Uno de los edificios que lleva su firma es la Casa Árabe o Antiguas Escuelas Aguirre (1881) / Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano de la Comunidad de Madrid

Tampoco pueden olvidarse los Colegios Públicos como el Marcelo Usera, el Miguel de Unamuno, el Menéndez y Pelayo, el Nuestra Señora de la Paloma, el Isabel la Católica, el Claudio Moyano o el Padre Poveda; todos ellos diseñados entre 1902 y 1933, con una arquitectura muy similar propia del primer tercio del siglo XX.

Su obra más emblemática: el pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza

Una de las obras más emblemáticas de este arquitecto fue el pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza en el año 1917. Situado en la calle Martínez Campos n.º17, este edificio fue levantado junto al pabellón McPherson de Joaquín Kramer Arnaiz (1908).

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Pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza, de 1917

Pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza, de 1917 / BLOG URBAN IDADE

Con elementos de arquitectura tradicional española e influencias mudéjares, el mantenimiento de este edificio dio lugar a varias polémicas con varios colectivos que abogaban por la conservación de estas construcciones. Finalmente, sería la propia Fundación Giner de los Ríos la que ejecutaría su derribo en julio de 2008.

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