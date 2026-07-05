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FUEGO EN MADRID

Un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches moviliza a ocho dotaciones de bomberos

Ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han evitado que las llamas se propagaran al interior de las instalaciones y el Summa 112 no ha tenido que intervenir

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches.

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

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Gloria Barrios

Madrid

Un total de ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado este domingo en la extinción de un incendio declarado en el exterior de una nave de reciclaje situada en la calle Cañada de los Pajarillos, en el municipio madrileño de Loeches.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la primera llamada al Centro de Emergencias 112 se ha recibido sobre las 13:00 horas, alertando de un incendio en las inmediaciones de la nave.

A su llegada, los efectivos han comprobado que las llamas afectaban a varios montones de basura, plásticos y otros enseres acumulados en el exterior de las instalaciones.

La actuación de los bomberos ha permitido impedir que el fuego se extendiera al interior de la nave. Una vez controlado el incendio, los equipos han continuado con las labores de refresco de la zona y de extinción de los posibles rescoldos, sin riesgo de propagación.

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En el lugar también se ha desplegado un dispositivo sanitario preventivo del Summa 112, que finalmente no ha tenido que intervenir al no registrarse heridos.

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