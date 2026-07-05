RESCATE
Los agentes forestales salvan a tres polluelos de aguilucho en Fuentidueña de Tajo
La colaboración entre agricultores y agentes forestales permitió proteger un nido localizado antes de la entrada de las cosechadoras
Tres jóvenes aguiluchos tendrán una segunda oportunidad gracias al aviso de unos agricultores de Fuentidueña de Tajo, que alertaron de la presencia de un nido antes del inicio de la cosecha.
La rápida actuación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid permitió proteger a estas rapaces, una especie especialmente vulnerable durante la campaña de siega.
Un rescate clave antes del inicio de la siega
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid protegieron un nido de aguiluchos localizado en una parcela agrícola de Fuentidueña de Tajo tras recibir el aviso de varios agricultores antes del comienzo de la cosecha.
Los tres ejemplares, todavía jóvenes, podrán completar su desarrollo gracias a una intervención que evitó que el nido fuera destruido por el paso de las cosechadoras.
Una especie especialmente vulnerable
Los aguiluchos nidifican directamente sobre el suelo, donde permanecen ocultos entre las espigas de cereal. Esta característica hace que sus nidos sean especialmente vulnerables durante la campaña de siega, cuando la maquinaria agrícola puede destruirlos de forma accidental.
Por este motivo, cada año los agentes forestales y los agricultores colaboran para localizar el mayor número posible de puestas antes de que comiencen los trabajos de recolección.
La colaboración, clave para la conservación
La coordinación entre el sector agrícola y los agentes forestales resulta esencial para proteger los nidos y aumentar las posibilidades de supervivencia de esta especie.
Casos como el de estos tres jóvenes aguiluchos ponen de relieve la importancia de la implicación de los agricultores, cuyo aviso permite actuar con antelación y compatibilizar la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad.
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