El restaurante de Madrid donde Paquito Navarro se deja sorprender por el chef: "Está todo increíble"

Hay deportistas que conocen las ciudades por sus pistas, sus hoteles y sus rutinas de entrenamiento. Pero también por los sitios donde paran a tomar un vino, por el restaurante donde se dejan aconsejar o por esa heladería a la que vuelven cuando regresan a casa. Paquito Navarro, uno de los grandes nombres del pádel mundial, ha puesto ahora su mapa personal sobre la mesa dentro de la edición especial de Soletes de verano de la Guía Repsol.

La guía ha convertido a actores, escritores, músicos, artistas y deportistas en prescriptores gastronómicos por un día. No para recomendar necesariamente grandes templos de mantel largo, sino esos lugares cercanos, cotidianos y disfrutones que forman parte de la vida real. En el caso de Navarro, su ruta se mueve entre Madrid, ciudad donde ha desarrollado buena parte de su carrera y donde tiene su centro de entrenamiento, y Sevilla, su tierra natal.

Madrid, vino sin solemnidad y menú a ciegas

En la capital, una de sus paradas favoritas es Can Viu, en Chamberí. El jugador destaca que allí hay "muy buenos vinos para degustar" y valora especialmente su forma de acercar el vino "a todos, sin tecnicismos". La dirección encaja de lleno con el espíritu de los Soletes: lugares donde se come y se bebe bien sin necesidad de solemnidad, con una propuesta pensada tanto para aficionados como para quienes simplemente quieren disfrutar de una buena copa.

También en Madrid recomienda Con Amor, situado en el entorno de Nuevos Ministerios y regentado por Juanjo Canals. Navarro lo tiene claro cuando va: prefiere dejarse llevar. "Siempre le digo al chef que me prepare un buen menú y la verdad que está todo increíble", afirma el deportista.

La frase resume bien la confianza que se busca en este tipo de recomendaciones. No se trata solo de elegir un plato, sino de tener un sitio donde uno puede sentarse, ponerse en manos de la cocina y saber que la comida va a funcionar.

Sevilla, helado y cocina americana con historia

La ruta de Paquito Navarro también mira a Sevilla, donde están sus raíces. Allí recomienda un plan muy de verano: pasar por la Heladería Jijona, en la calle Virgen de Luján. Sus sabores favoritos son el chocolate y el yogur, dos clásicos que el jugador elige cuando vuelve a la capital hispalense.

Su otra recomendación sevillana es Sloppy Joe’s Los Remedios, un local con casi 60 años de historia y pionero en cocina americana en la ciudad. En su carta conviven pastas, pizzas, sándwiches y hamburguesas de carne de buey gallego, además de un obrador propio de postres.

Los Soletes que cuentan la vida fuera de la pista

La selección de Paquito Navarro explica bien el sentido de esta edición de los Soletes. No hay una única forma de recomendar un restaurante. A veces basta con un vino servido sin complicaciones, un menú elegido por el chef, un helado en tu barrio de siempre o un local al que regresar porque forma parte de la memoria familiar.

La Guía Repsol ha encontrado en los famosos una manera de construir rutas más personales y menos previsibles. En lugar de hablar desde la crítica gastronómica tradicional, cada prescriptor señala los lugares que usa, frecuenta y recuerda. En el caso de Navarro, el resultado es una ruta doble: Madrid como ciudad de carrera y entrenamiento; Sevilla como origen, descanso y verano.

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Entre una copa de vino en Chamberí, un menú en Nuevos Ministerios, un helado en Los Remedios y una mesa de cocina americana con historia, Paquito Navarro demuestra que los mapas gastronómicos también se dibujan desde la costumbre. Y que, incluso para uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, algunos lugares favoritos siguen siendo tan sencillos como una buena copa, un plato bien elegido o un helado de chocolate.