MOVILIDAD
Las obras del intercambiador de Conde de Casal provocarán cortes nocturnos en la M-30 durante toda la semana
Los trabajos para construir el nuevo intercambiador y la conexión entre las líneas 6 y 11 de Metro obligarán a cerrar distintos tramos y ramales entre las noches del lunes y el jueves
Las obras del nuevo intercambiador de Conde de Casal y de la futura conexión entre las líneas 6 y 11 de Metro de Madrid provocarán cortes y desvíos nocturnos al tráfico en el entorno de la M-30 desde la noche de este lunes hasta la madrugada del viernes, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.
Cortes previstos en la M-30
La primera afección tendrá lugar en la noche del lunes al martes, entre las 23:00 y las 06:00 horas, cuando permanecerá cortada la calzada lateral exterior de la M-30 entre los puntos kilométricos 9+800 y 8+700.
Como alternativa, los conductores podrán circular por la calzada central y utilizar la siguiente salida hacia el transfer de O'Donnell-M-23. Además, quedará cerrado el ramal de acceso desde la A-3, en sentido salida, hacia la calzada exterior de la M-30. En este caso, el desvío recomendado será la salida de El Bosco para realizar el cambio de sentido.
En la noche del martes al miércoles, también entre las 23:00 y las 06:00 horas, se cortarán la calzada central exterior de la M-30 y el baipás exterior. El tráfico será desviado por la calzada lateral.
La noche del miércoles al jueves, en el mismo horario, los trabajos obligarán a cerrar la calzada central interior y el baipás interior de la M-30. Como itinerario alternativo estará disponible la calzada lateral.
Por último, durante la noche del jueves al viernes, entre las 23:00 y las 06:00 horas, se ocuparán de forma alterna distintos carriles de la calzada lateral interior. En este caso, la vía permanecerá abierta en todo momento y no llegará a cerrarse por completo.
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