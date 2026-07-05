Madrid ve en el eclipse una ocasión para expandir su turismo rural: "El 12 de agosto va a ser complicado conseguir un alojamiento en la Sierra Norte"

Aparte de uno de los acontecimientos astronómicos del siglo, el eclipse total de sol de este verano será también una oportunidad de expansión para el turismo rural de la región. El evento está levantando interés en áreas como la Sierra Norte, donde municipios como La Cabrera, Somosierra o Buitrago del Lozoya aparecen como puntos especialmente favorables para la observación. "El 12 de agosto creo que ya va a ser muy complicado conseguir un alojamiento en la zona", afirma Elena Rubio, coordinadora del Centro de Innovación Turística (CIT) de la Sierra Norte de Madrid, quien confía en que el eclipse sirva para impulsar el llamado "turismo de estrellas", vinculado a la observación astronómica.

Agosto ya venía siendo en la zona un mes atractivo para los aficionados a la contemplación de los cielos estrellados, con fenómenos recurrentes como las perseidas, la lluvia de meteoros también conocida como lágrimas de San Lorenzo por suceder en torno al día 10 del mes, festividad de este santo. "Y el eclipse nos posicionará un poquito más", prosigue Rubio.

En ese sentido, la Comunidad de Madrid ha publicado una guía para observar el eclipse de manera segura que se ha repartido, junto con unas gafas homologadas, en distintas ferias y eventos. "Animamos a las personas que se vean motivadas para venir a visitarnos a que lo hagan con responsabilidad. Estamos a 12 de agosto, en un momento de verano con un alto riesgo de incendios y la gente va a verlo en el monte. Por eso es un hito que tratamos primero desde la ordenación y la sostenibilidad", traslada la coordinadora del CIT de la Sierra Norte.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se han identificado puntos de observación en once municipios del norte y este de la región dentro de la llamada franja de totalidad en los que se podrá ver el eclipse completo: Somosierra, donde más durará, 1 minuto y 29 segundos; Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos, se adelanta, se organizarán actividades culturales y divulgativas. Además de zonas habilitadas para la observación, se prevé programar actuaciones musicales y charlas de profesionales, incluido un Festival del Eclipse, en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya, con propuestas para familias y foodtrucks y para cuya organización la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ya han firmado un convenio por el que la administración regional aportará 70.000 euros.

A ello se unen otras actuaciones previas más generales como la creación de una red de miradores estelares en la Mancomunidad del Embalse del Atazar o la elaboración de un folleto de astroturismo en la Sierra Norte. El eclipse y, de manera más continuada en el tiempo, el turismo de estrellas se perciben en la zona como una oportunidad para alcanzar uno de los grandes propósitos de la estrategia turística en el ámbito: el de conseguir que los visitantes pernocten y alarguen su estancia, con el consiguiente aumento de gasto.

Ser atractivos para más de un día

Más del 90% de los visitantes de la Sierra Norte son madrileños, lo que supone que, por la cercanía a la capital, a menudo se trate de visitantes de ida y vuelta. "La digitalización y la estructuración de la oferta significan que al final el turista rural esté mucho más informado que antes", explica Rubio. "Ahora se busca primero qué hacer y en función de eso se planifica la escapada. Y lo que tenemos que procurar desde los centros gestores es crear esa oferta estructurada de productos turísticos que al final sean atractivos para más de un día". Y ahí la observación de las estrellas, actividad que necesariamente se ha de realizar por la noche, es perfecta para conseguir esa perseguida pernoctación.

A ello se añaden otras acciones como la consolidación de la marca turística MadRural, que entre otros fines persigue que los cuatro territorios de la región que la conforman, Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste y Las Vegas y Alcarria madrileña, trabajen de manera coordinada para identificar experiencias privadas, gastronómicas, agroecológicas, de turismo activo u otro tipo que permitan expandir la actividad turística más allá de la capital y los lugares patrimonio mundial de la Unesco de Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y el Hayedo de Montejo. "Si un turista rural ha ido a visitar los vestigios de la Guerra Civil en la Sierra Oeste, debe conocer que también los hay en la Sierra Norte, el frente del agua. En su siguiente escapada a lo mejor decide visitar nuestro territorio", ejemplifica la coordinadora del CIT de la Sierra Norte.

Esa búsqueda de potenciar el turismo interior va dando algún fruto. Esta misma semana se han conocido los resultados de una encuesta según los cuales, un 78% de madrileños mostraban interés por disfrutar de sus vacaciones o realizar escapadas dentro de la región durante el verano. Según cifras de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, el número de pernoctaciones en municipios fuera de la capital en 2025 rebasó los 8,4 millones en 2025, lo que supone un 5,3% más que el año anterior. Y desde el Ejecutivo regional se da especial valor a otro dato: en 156 de los 179 municipios de la región hay algún tipo de alojamiento turístico.

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Llevar al visitante extranjero más allá de la ciudad de Madrid es el otro reto al que se enfrenta el turismo rural en la región. "Para eso tenemos que trabajar mano a mano con las agencias para que puedan incluir en sus porfolios esos productos que pueden ser atractivos para sus clientes y vayan a comercializarlos", expresa Rubio. "Tenemos que ser visibles para esas agencias y que puedan encontrar en el Museo Picasso de Buitrago del Lozoya o en la observación de aves y el turismo ornitológico opciones para diseñar paquetes atractivos".