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MERCADO LABORAL

Madrid eleva un 12 % las ayudas para impulsar el empleo de personas en riesgo de exclusión a través de empresas de inserción

La Comunidad destinará cerca de dos millones de euros en 2026 para financiar contratación de personal técnico, gerentes e inversiones destinadas a crear nuevos puestos de trabajo

La Comunidad de Madrid incrementa un 12% sus ayudas para la inclusión laboral de personas vulnerables a través de empresas de inserción.

La Comunidad de Madrid incrementa un 12% sus ayudas para la inclusión laboral de personas vulnerables a través de empresas de inserción. / Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana un incremento del 12 % de las ayudas destinadas a promover la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de las empresas de inserción.

La dotación prevista para 2026 asciende a cerca de dos millones de euros, frente a los 1,7 millones de la convocatoria anterior. Los fondos se repartirán en tres líneas de financiación adaptadas a las necesidades de estas entidades y de sus organizaciones promotoras.

Ayudas para personal técnico y gerentes

La primera línea financiará la contratación y el mantenimiento de personal técnico mediante una subvención de hasta 33.250 euros por trabajador, destinada a cubrir durante un año los costes salariales y la cuota empresarial a la Seguridad Social.

La segunda contempla un incentivo de 13.000 euros para la contratación de un gerente en aquellas empresas de inserción que cuenten con un mínimo de cinco puestos ocupados por personas en proceso de inserción laboral.

Apoyo a la creación de empleo

La tercera línea de ayudas respaldará las inversiones fijas destinadas a la creación de nuevos puestos de trabajo. En este caso, se establece una subvención de 15.000 euros por cada empleo creado, con un máximo de 45.000 euros por empresa.

El periodo subvencionable para las tres líneas abarca desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

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Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid una vez que las convocatorias se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

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