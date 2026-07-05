MOVILIDAD
Bicimad renueva su flota con 22 camiones ECO para mejorar la redistribución de bicicletas
El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de julio de 2026
EP
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) renovará la flota destinada a la redistribución de bicicletas de Bicimad con la incorporación de 22 camiones ECO equipados con plataforma elevadora. El contrato, licitado mediante renting sin opción de compra, cuenta con un presupuesto base de 3.278.827,99 euros.
Según la memoria justificativa del expediente, consultada por Europa Press, la actual flota está formada por nueve camiones dedicados a la redistribución de bicicletas y estaciones y seis furgones destinados a atender incidencias relacionadas con averías, actos vandálicos o bicicletas deslocalizadas. Todos estos vehículos están vinculados a un contrato de alquiler flexible vigente desde 2017.
Un cambio para mejorar la operatividad
La documentación del expediente sostiene que el actual modelo de renting flexible, aunque garantiza disponibilidad de vehículos, impide realizar transformaciones para incorporar plataformas elevadoras u otras adaptaciones específicas, lo que reduce la eficiencia del servicio.
Con el nuevo contrato de renting fijo, que tendrá una duración de cinco años, la EMT prevé disponer desde el primer momento de vehículos adaptados, reducir los tiempos de carga y descarga y mejorar la operatividad del sistema.
Además, la empresa municipal busca unificar la flota con un único tipo de camión equipado con plataforma elevadora, de forma que cualquier vehículo pueda asumir las tareas de redistribución de bicicletas, aumentando la flexibilidad y optimizando los recursos disponibles.
Camiones con etiqueta ECO y capacidad para al menos 15 bicicletas
El pliego técnico contempla un único pedido para la totalidad de la flota una vez firmado el contrato y establece un plazo máximo de diez meses para la entrega de los vehículos. También fija un límite de utilización de hasta 60.000 kilómetros anuales por camión.
Los nuevos vehículos deberán cumplir, como mínimo, la normativa Euro VI o la que esté vigente en el momento de la entrega y disponer de distintivo ambiental ECO o Cero emisiones. El pliego prevé camiones diésel hibridados, con una potencia mínima de 96 caballos y cambio automático.
En cuanto al equipamiento, deberán incorporar una caja descubierta con laterales fijos, barandillas, suelo resistente a la intemperie y luces de trabajo. La plataforma elevadora tendrá que permitir la carga sin esfuerzo por parte del operario, soportar al menos 300 kilos y contar con guías específicas para el transporte de bicicletas.
La solución de carga deberá permitir elevar un mínimo de cuatro bicicletas de forma simultánea y transportar al menos 15 bicicletas en cada desplazamiento, aunque el concurso otorgará mayor puntuación a las propuestas que ofrezcan una capacidad superior.
Mantenimiento integral durante toda la vigencia del contrato
El adjudicatario asumirá el mantenimiento integral de los vehículos y de todos los equipos incorporados. El contrato incluye revisiones periódicas y la sustitución de elementos sometidos al desgaste habitual, como neumáticos, pastillas de freno, baterías auxiliares o componentes de la suspensión.
Asimismo, el pliego exige un servicio de asistencia en ruta operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año.
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