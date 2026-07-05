La Audiencia de Madrid juzgará a dos hombres por la muerte y ocultación del cadáver de un joven de Hortaleza

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del próximo 6 de julio a dos acusados de la muerte de Francisco de Pablo Páez, el joven vecino del distrito madrileño de Hortaleza cuyo cadáver fue hallado enterrado en una finca de Aldea del Fresno más de dos años después de que su madre denunciara su desaparición.

La causa será enjuiciada por un tribunal del jurado, que deberá determinar si los hechos constituyen un delito de asesinato o de homicidio, además de otros delitos relacionados con la ocultación del cadáver y el encubrimiento. Es posible que las defensas y el fiscal traten de alcanzar un acuerdo de conformidad, si bien el juicio se celebrará toda la semana, según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas.

En el banquillo se sentarán dos acusados. El principal procesado es Israel C. R., de 32 años, a quien el fiscal le atribuye la autoría material del crimen. Junto a él será juzgado Fernando R. P., de 55 años, acusado de colaborar presuntamente en la desaparición y ocultación del cuerpo. La Fiscalía solicita penas de 22 años y dos años y medio de prisión.

El caso se remonta a marzo de 2022, cuando Francisco de Pablo, conocido por familiares y amigos como 'Francis', desapareció sin dejar rastro. La última vez que fue visto con vida fue el 21 de marzo de ese año en el piso que alquilaba en Hortaleza.

Según relató entonces su entorno, abandonó la vivienda tras asegurar que tenía que resolver un asunto y que regresaría en aproximadamente una hora, pero nunca volvió. Su madre, que falleció, denunció inmediatamente la desaparición y emprendió una intensa búsqueda junto a asociaciones especializadas.

Durante la investigación, la familia trasladó a los agentes que el joven había recibido presuntas amenazas de muerte días antes de desaparecer por un asunto relacionado con drogas.

Tras más de dos años de pesquisas, agentes de la Comisaría de Hortaleza localizaron en junio de 2024 un cadáver enterrado en una finca de Aldea del Fresno. Las primeras investigaciones apuntaron a que se trataba de Francisco de Pablo y que la muerte presentaba indicios de origen homicida.

El hallazgo del cuerpo permitió avanzar decisivamente en la investigación policial, que culminó con la detención de seis personas, cinco hombres y una mujer. No obstante, la causa que llegará ahora a juicio se dirige contra dos de los investigados, considerados por la acusación responsables directos de la muerte y de la posterior ocultación del cadáver.

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El tribunal del jurado será el encargado de valorar las pruebas practicadas durante la vista oral y determinar la responsabilidad penal de los acusados.