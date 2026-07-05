Madrid entra en las horas de más calor: aviso naranja y hasta 39 grados este domingo

La Comunidad de Madrid afronta este domingo y el lunes un nuevo episodio de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en toda la región, con máximas previstas de hasta 39 grados en varias zonas. Ante esta situación, Emergencias Madrid ha llamado a la ciudadanía a protegerse frente al calor y el Ayuntamiento mantiene activado el Plan ante Altas Temperaturas (CALORMAD) en su Fase de Emergencia y Situación Operativa 1.

Emergencias Madrid ha alertado este domingo de la persistencia del episodio de calor que afecta a la región y ha recordado que la AEMET mantiene el aviso naranja por altas temperaturas tanto para este domingo como para el lunes.

A través de un mensaje en redes sociales, el servicio de emergencias ha pedido a la población que se proteja frente al calor y ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el Plan ante Altas Temperaturas (CALORMAD) en su Fase de Emergencia y Situación Operativa 1.

El aviso por temperaturas máximas permanecerá vigente este domingo desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas previstas alcanzarán:

37 grados en la Sierra de Madrid .

en la . 39 grados en las zonas Metropolitana y Henares .

en las zonas . 39 grados en las comarcas del Sur, Vegas y Oeste.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física intensa al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.