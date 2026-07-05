Luis Gutiérrez Serantes, médico e historiador del género lírico español: "Debería existir una asignatura que enseñara lo que es la zarzuela"

¿Cree que las calles de Madrid no se entenderían tan bien sin las zarzuelas?

Es una verdad absoluta. Madrid y la zarzuela comparten un mismo ADN, ya que este género musical convirtió las calles, las fiestas y el habla popular de la capital en puro arte lírico. El callejero de Madrid está lleno de referencias a la zarzuela, compositores, libretistas, actores, cantantes, teatros, obras. Incluso tenemos una plaza dedicada a la zarzuela, la Plaza de los Chisperos, en Chamberí, justo en la confluencia de las calles Luchana, Manuel Silvela y Francisco de Rojas, el nombre es oficial desde el año 2018. En el monumento están los bustos de los maestros Federico Chueca y Francisco Asenjo Barbieri y de los libretistas Ramón de la Cruz y Ricardo de la Vega.

¿Por qué nunca pasa de moda este género?

Es cierto que la zarzuela siempre ha estado presente en la vida cultural española, pero también es cierto que ha tenido periodos de estar bajo mínimos. En el siglo XIX, a mediados, el teatro en general estaba pasando por un momento muy delicado, los coliseos estaban vacíos de espectadores, pero gracias al ingenio de tres actores, Vallés, Luján y Riquelme, se halló la fórmula que devolvió al espectador a los teatros: se plantearon crear obras en un solo acto, por aquel entonces las obras eran de cuatro actos. Con esto lograban abaratar el precio de la butaca a una cuarta parte. Tuvieron un gran éxito, habían inventado el llamado "género chico". La zarzuela nunca ha desaparecido, ha tenido periodos duros de los que ha salido, y esto pienso que va a seguir ocurriendo. También es cierto que en los momentos más duros sobrevive gracias a títulos como: La verbena de la Paloma, La Revoltosa, Doña Francisquita, La rosa del azafrán o Los gavilanes.

¿Qué tiene que le lleva tantos años enganchando?

El teatro lírico español, la zarzuela, la ópera española y la revista musical te envuelven por su grandeza, su espectacularidad, su música fácil, graciosa que a la gente atrae, y de forma especial el género chico y la revista musical, aunque también nuestros autores hicieron grandes zarzuelas en tres actos e importantes óperas españolas comparables a las mejores extranjeras. Por estos motivos, y otros sentimentales, me enamoré de la zarzuela, pues mi abuelo Pedro me ponía en su gramola zarzuelas, cuando yo tenía 14 años.

Los libretistas de zarzuela han sido muy maltratados por los críticos musicales, pero no se puede generalizar que los argumentos de las obras líricas sean todos deleznables

¿Cree que debería haber más espacios para su divulgación?

Un rotundo sí. Las administraciones públicas deben utilizar recursos económicos y artísticos para que la zarzuela estuviera presente en los espacios culturales de nuestro país. En Madrid tenemos un recinto maravilloso, el mejor teatro del mundo para la representación de obras líricas españolas, el Teatro de La Zarzuela, que está infrautilizado. El INAEM, perteneciente al Ministerio de Cultura, desde mi punto de vista, debería programar zarzuela todos los meses. Y digo más, debería existir una asignatura que enseñara lo que es la zarzuela, sus autores, sus obras y su influencia en la sociedad española. La zarzuela, recuerdo, nació en el año 1640, fíjese si hay materia para analizar.

¿Cuál diría que es su libreto favorito?

Existen muchos libretos interesantes tanto en la zarzuela como en la ópera española y la revista musical, pero si tengo que quedarme con uno, apuesto por el libreto creado por Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Cuadrado Carreño para La del Soto del Parral al que pusieron música Reveriano Soutullo y Juan Vert, obra estrenada el 26 de octubre de 1927 en el Teatro de La Latina de Madrid. Los libretistas de zarzuela han sido muy maltratados por los críticos musicales, pero no se puede generalizar que los argumentos de las obras líricas sean todos deleznables.

¿Ha habido grandes escritores que se lanzaron a crear libretos de zarzuela?

Sí, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca es considerado el padre de la zarzuela. Escribió los libretos de las dos primeras obras de la historia del género: El golfo de las sirenas (1657) y El laurel de Apolo (1658), ambas con música de Juan Hidalgo y estrenadas ante el rey Felipe IV. Lope de Vega escribe el libreto de La selva sin amor (1627) con el que sienta las bases del teatro cantado que daría origen inmediato a la zarzuela. En el siglo XIX se acercaron a la zarzuela autores tan importantes como Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós o Mariano José de Larra. En el siglo XX recuerdo a Carlos Arniches, al premio Nobel de Literatura de 1922 Jacinto Benavente o a Eduardo Marquina. Por lo tanto, pido respeto a todos los libretistas que han hecho grande a la zarzuela, pues sin libreto no hay zarzuela.

Gutiérrez Serantes, fotografiado en Madrid. / Alba Vigaray

¿Qué piensa que se debería mejorar dentro del propio negocio?

La divulgación entre los más jóvenes, explicarles que la zarzuela es teatro musical de gran valor artístico, que no está obsoleto y que tiene vigencia actual. Y que debe ser representada con los mejores mimbres, cantantes, actores, músicos, decorados, vestuario y escenografía, para poder apreciar su grandeza.

¿Qué le aconsejaría a alguien que jamás ha visto una zarzuela en directo?

Que vayan, que se van a quedar sorprendidos de la grandeza de nuestro teatro musical. Eso sí, que lo vean representado en grandes teatros con medios suficientes para que sea puesto en escena con la máxima calidad. Y también que comiencen viendo obras de gran calidad y de fácil comprensión musical y literaria como La verbena de la Paloma, Agua, azucarillos y aguardiente, La Revoltosa, La del manojo de rosas o La rosa del azafrán.

¿Y a los que sí que van a menudo?

Los zarzueleros, los amantes de nuestro Género Lírico, no requieren consejos para seguir acudiendo, lo único, que sigan manteniendo vivo el amor a la zarzuela y que se lo inculquen a todas las personas de su alrededor.

Tenemos compositores que están creando zarzuela contemporánea del agrado del espectador. Un ejemplo es la zarzuela 'El orgullo de quererte', con música de Javier Carmena y libreto de Felipe Nieto

¿Usted conserva una colección de gramolas y discos de pizarra históricos?

Sí, una colección de gramolas y gramófonos, algunos de finales del siglo XIX, con los que disfruto escuchando las voces de los cantantes que han hecho grande a nuestro género lírico. La colección que tengo de discos de pizarra me permite escuchar fragmentos de obras que nunca se han publicado en otros soportes, y, por lo tanto, la única forma de apreciarlas es en una gramola. Tiene un encanto muy especial escuchar esos discos a través del gramófono, con su peculiar sonido que te traslada a finales del siglo XIX y comienzos XX, a la Belle Époque de la zarzuela.

¿Le queda una larga vida al género lírico?

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El género lírico español no tendrá fin nunca, tenemos un legado impresionante de obras registradas en la SGAE al alcance de cualquiera que quiera utilizar el material en conciertos o representaciones. Además, tenemos compositores que están creando zarzuela contemporánea del agrado del espectador. Un ejemplo es la zarzuela El orgullo de quererte, con música de Javier Carmena y libreto de Felipe Nieto, estrenada en concierto en los Teatros del Canal en 2022 y después en una representación escénica en septiembre de 2025.