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INVESTIGACIÓN

Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles

El robo se produjo horas después de que la jueza levantara la orden de detención contra el comunicador tras personarse ante la magistrada

Vito Quiles.

Vito Quiles. / Europa Press

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EP

Madrid

Varios individuos entraron este sábado en la sede de Ospina Abogados y robaron el expediente del comunicador Vito Quiles, uno de los clientes representados por este despacho de abogados.

El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

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En concreto, según ha informado el despacho de abogados en declaraciones remitidas a los medios los individuos desactivaron la alarma a las 22:30 horas de este sábado y entraron en las instalaciones para robar documentación. La Policía Nacional investiga lo sucedido.

Fuente: El Periódico

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