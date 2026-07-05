'Encuentra tu Norte', la campaña de la Comunidad de Madrid para promocionar el patrimonio de la Sierra Norte

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña 'Encuentra tu Norte', una estrategia de promoción turística centrada en la Sierra Norte que difunde en redes sociales los principales atractivos naturales, gastronómicos, culturales y patrimoniales de este territorio madrileño.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la iniciativa tiene como objetivo "mejorar su visibilidad online para reforzar su posicionamiento, atraer nuevos visitantes, fomentar las pernoctaciones y desestacionalizar la demanda", animando a descubrir esta zona de la región durante todo el año y no solo en los periodos tradicionales de escapadas rurales. La campaña ha sido desarrollada por el Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y cuenta con cofinanciación de los fondos europeos NextGenerationEU.

Un destino más allá de la escapada rural

'Encuentra tu Norte' se articula en torno a tres grandes ejes: naturaleza; gastronomía y producto local; y patrimonio, cultura y pueblos. A través de estos ámbitos, la Comunidad de Madrid quiere mostrar la Sierra Norte como un destino capaz de ofrecer experiencias diversas a cada visitante.

El territorio destaca por su "entorno natural auténtico", con propuestas vinculadas al senderismo, la observación de la naturaleza o los deportes de aventura en espacios protegidos y poco masificados. El agua se presenta, además, como uno de sus principales elementos diferenciales. A esta oferta se suma una gastronomía basada en productos locales como quesos, vinos, carnes o miel, así como una red de municipios con “alma”, patrimonio vivo y una cultura arraigada. La campaña también pone el foco en los oficios artesanos, transmitidos de generación en generación, y en una forma de vida marcada por un ritmo más pausado.

Los Centros de Innovación Turística (CIT) forman parte del sistema de gestión turística de la Comunidad de Madrid en la Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y Las Vegas-Alcarria madrileña. Estos organismos impulsan la colaboración entre el Gobierno regional y las zonas rurales, coordinan a los agentes locales, dinamizan el tejido empresarial y favorecen la profesionalización del sector. Este modelo se enmarca en la Estrategia Turística Regional 2023/26, con la que el Ejecutivo autonómico busca reforzar el desarrollo turístico sostenible y la promoción de los destinos rurales de la región.