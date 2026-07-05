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SUCESO

Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína en el norte de Madrid con once detenidos

La Guardia Civil interviene 2,8 kilos de cocaína, anfetamina, 40.000 euros en efectivo y ocho vehículos tras seis registros en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil junto al cuartel de Zaratán.

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil junto al cuartel de Zaratán. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal integrado por once personas especializado en el tráfico de estupefacientes en la zona norte de la Comunidad de Madrid, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La operación culminó con seis entradas y registros domiciliarios en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ellos, los agentes intervinieron 2,8 kilos de cocaína, 430 gramos de anfetamina, diverso material para la preparación y distribución de la droga, 40.000 euros en metálico y ocho vehículos.

La investigación se inició en octubre de 2025, cuando los agentes recibieron información sobre un posible grupo dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína.

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