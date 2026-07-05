SUCESO
Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína en el norte de Madrid con once detenidos
La Guardia Civil interviene 2,8 kilos de cocaína, anfetamina, 40.000 euros en efectivo y ocho vehículos tras seis registros en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal integrado por once personas especializado en el tráfico de estupefacientes en la zona norte de la Comunidad de Madrid, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La operación culminó con seis entradas y registros domiciliarios en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ellos, los agentes intervinieron 2,8 kilos de cocaína, 430 gramos de anfetamina, diverso material para la preparación y distribución de la droga, 40.000 euros en metálico y ocho vehículos.
La investigación se inició en octubre de 2025, cuando los agentes recibieron información sobre un posible grupo dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína.
Una estructura organizada para distribuir la droga
El avance de las pesquisas permitió confirmar la existencia de una organización criminal que actuaba de forma estructurada y coordinada. Según la Guardia Civil, el grupo estaba liderado por un cabecilla que, junto a su lugarteniente y otro miembro de
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Quién es Silvia López Quivira, la 'desconocida' abogada que quiere enfrentarse a Óscar López en las primarias del PSOE-M
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso