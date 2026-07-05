La Comunidad de Madrid destina 7,2 millones para mantener 240 plazas residenciales para personas con enfermedad mental grave

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 7,2 millones de euros para garantizar el mantenimiento de 240 plazas residenciales destinadas a personas con enfermedad mental grave y duradera entre 2026 y 2028. Los recursos se distribuyen en pisos supervisados y pensiones ubicados en la ciudad de Madrid y en varios municipios de la región.

La mayor parte de la inversión se destina a 200 plazas residenciales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de más de 6 millones de euros para financiar 200 plazas residenciales distribuidas entre distintos distritos de la capital y varios municipios de la región.

Los recursos se encuentran en los distritos de Moratalaz, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Retiro, Chamartín, Latina, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Tetuán, Centro y Hortaleza, así como en los municipios de Cobeña, Alcorcón, Móstoles, Colmenar Viejo, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Parla y Arganda del Rey.

Los pisos supervisados y las pensiones están dirigidos a personas con enfermedad mental grave y duradera que disponen de un buen nivel de autonomía, pero carecen de apoyos familiares o económicos. En estos recursos reciben alojamiento y apoyo personal por parte de profesionales especializados.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado además otros cinco contratos que permitirán mantener 40 plazas adicionales de la misma tipología, con una inversión de 1,1 millones de euros. Estos expedientes, según la Comunidad de Madrid, no requieren la autorización del Consejo de Gobierno.

1,6 millones para un recurso especializado en Ciempozuelos

En la misma reunión, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1,6 millones de euros para mantener, entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, 23 plazas públicas destinadas a personas adultas con discapacidad intelectual límite o ligera y con graves trastornos de conducta.

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Estas plazas corresponden a un dispositivo residencial y de atención diurna ubicado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.