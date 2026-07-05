RECONOCIMIENTO
La Comunidad de Madrid convoca la IV edición de los Premios de Salud Comunitaria en Atención Primaria
El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y los galardones se entregarán en noviembre durante la V Jornada de Salud Comunitaria
La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de la cuarta edición de los Premios de Salud Comunitaria en Atención Primaria, unos galardones que reconocen proyectos destinados a promover hábitos de vida saludables y mejorar la salud comunitaria. El plazo para presentar candidaturas finalizará el próximo 30 de septiembre.
Cuatro categorías para reconocer proyectos de promoción de la salud
La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid distinguirá hasta cuatro iniciativas en las categorías de Cultura saludable y campañas de salud; Programas integrales promotores de salud y experiencia de Responsabilidad Corporativa; Proyectos de Educación para la Salud, y Salud digital e innovación en Salud Comunitaria.
Podrán presentar candidaturas entidades y profesionales de cualquier sector que colaboren con Atención Primaria, siempre que al menos un profesional de este nivel asistencial figure como impulsor o coimpulsor del proyecto.
Los galardones se entregarán durante la V Jornada de Salud Comunitaria de la Comunidad de Madrid, prevista para el próximo mes de noviembre en el auditorio de CaixaForum Madrid.
Más de 123.000 participantes en actividades de promoción de la salud
La Atención Primaria madrileña ha registrado en lo que va de año la participación de 123.474 personas en actividades de promoción de hábitos saludables desarrolladas en colaboración con municipios y distritos. De ellas, 86.660 han sido estudiantes.
En estas iniciativas también han participado 4.253 profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. En total, se han organizado cerca de 10.300 actividades, entre las que figuran talleres de promoción de la salud, acciones de prevención de la enfermedad, educación maternal, preparación al parto y otras intervenciones desarrolladas en centros de salud públicos.
La gerente asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia, ha destacado que estas actuaciones reflejan el impulso de la salud comunitaria en la región y ha recordado que la convocatoria de la cuarta edición de los Premios de Salud Comunitaria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Quién es Silvia López Quivira, la 'desconocida' abogada que quiere enfrentarse a Óscar López en las primarias del PSOE-M
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso