La Comunidad de Madrid convoca la IV edición de los Premios de Salud Comunitaria en Atención Primaria

La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de la cuarta edición de los Premios de Salud Comunitaria en Atención Primaria, unos galardones que reconocen proyectos destinados a promover hábitos de vida saludables y mejorar la salud comunitaria. El plazo para presentar candidaturas finalizará el próximo 30 de septiembre.

Cuatro categorías para reconocer proyectos de promoción de la salud

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid distinguirá hasta cuatro iniciativas en las categorías de Cultura saludable y campañas de salud; Programas integrales promotores de salud y experiencia de Responsabilidad Corporativa; Proyectos de Educación para la Salud, y Salud digital e innovación en Salud Comunitaria.

Podrán presentar candidaturas entidades y profesionales de cualquier sector que colaboren con Atención Primaria, siempre que al menos un profesional de este nivel asistencial figure como impulsor o coimpulsor del proyecto.

Los galardones se entregarán durante la V Jornada de Salud Comunitaria de la Comunidad de Madrid, prevista para el próximo mes de noviembre en el auditorio de CaixaForum Madrid.

Más de 123.000 participantes en actividades de promoción de la salud

La Atención Primaria madrileña ha registrado en lo que va de año la participación de 123.474 personas en actividades de promoción de hábitos saludables desarrolladas en colaboración con municipios y distritos. De ellas, 86.660 han sido estudiantes.

En estas iniciativas también han participado 4.253 profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. En total, se han organizado cerca de 10.300 actividades, entre las que figuran talleres de promoción de la salud, acciones de prevención de la enfermedad, educación maternal, preparación al parto y otras intervenciones desarrolladas en centros de salud públicos.

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La gerente asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia, ha destacado que estas actuaciones reflejan el impulso de la salud comunitaria en la región y ha recordado que la convocatoria de la cuarta edición de los Premios de Salud Comunitaria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.