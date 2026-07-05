El camino a Santiago que cruza Madrid y Guadalajara bajo la huella de los Mendoza

No todos los caminos necesitan empezar lejos para sentirse grandes. Algunos arrancan cerca, entre pueblos conocidos y paisajes de sierra, pero conservan intacta esa promesa de viaje lento, de territorio atravesado paso a paso. El Camino Mendocino pertenece a esa categoría: una ruta jacobea que cruza parajes de Guadalajara y del norte de Madrid mientras recupera la memoria de los lugares que estuvieron bajo el poder de la familia Mendoza.

También conocido como Camino occidental a Santiago de Compostela o Camino Alcarreño Occidental, este itinerario forma parte de una geografía histórica más amplia. Su nombre remite al linaje de los Mendoza, pero su sentido caminero lo conecta con el universo jacobeo: fue una de las rutas alcarreñas que permitían enlazar con el Camino de Santiago Francés. No se plantea, por tanto, como una simple excursión serrana, sino como un recorrido con vocación de camino largo.

Un camino largo para hacerlo por etapas

El Camino Mendocino alcanza casi 100 kilómetros en su conjunto y atraviesa paisajes de Guadalajara y del norte madrileño. Entre las localidades vinculadas al trazado aparecen Torremocha de Jarama, Torrelaguna, Redueña, Venturada, Guadalix de la Sierra, Soto del Real y Manzanares el Real. La ruta permite leer el territorio como una sucesión de pueblos, caminos y paisajes que conectan la Alcarria con la sierra.

El tramo de la Sierra Norte parte de Uceda y suma 30,5 kilómetros de ida, con un desnivel de 649 metros y una dificultad de 3 sobre 5. Es una distancia exigente para una sola jornada, aunque el desnivel moderado permite adaptar el recorrido por etapas según el nivel de cada caminante. La clave está en no afrontarlo como una ruta breve de mañana, sino como una experiencia de largo aliento.

Lo que diferencia este itinerario de otras rutas naturales es su doble lectura. Por un lado, está el paisaje: caminos abiertos, pueblos del norte madrileño y tramos que avanzan hacia la sierra. Por otro, la memoria histórica que da nombre al recorrido. Caminarlo supone atravesar espacios que conservan la huella de una familia decisiva en la historia castellana.

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El Camino Mendocino funciona así como una forma distinta de acercarse al Camino de Santiago desde Madrid. No se apoya en una sola imagen ni en un único mirador, sino en la continuidad del trayecto: avanzar de pueblo en pueblo, reconocer antiguos territorios y descubrir que una ruta jacobea también puede empezar cerca, entre los caminos de la Alcarria y la Sierra Norte, allí donde el viaje importa tanto como el destino.