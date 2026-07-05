La Aemet activa el aviso naranja por temperaturas extremas en la Comunidad de Madrid: máximas de hasta 40ºC este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este lunes el aviso naranja por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid, en una jornada marcada por el calor intenso y máximas que podrán alcanzar los 40ºC en varios puntos de la región.

La alerta por calor estará vigente desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Según la previsión de la Aemet, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en la sierra. En esta zona, los termómetros podrán llegar a los 37ºC, mientras que en el resto de la región se esperan valores próximos a los 39ºC, e incluso 40ºC en algunos municipios.

En concreto, las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 39 grados en Madrid capital; entre los 22 y los 40 grados en Alcalá de Henares; entre los 23 y los 40 grados en Aranjuez; entre los 23 y los 38 grados en Collado Villalba; entre los 24 y los 40 grados en Getafe; y entre los 24 y los 40 grados en Navalcarnero.

Posibles tormentas por la tarde en la sierra

El cielo estará despejado o poco nuboso durante buena parte del día, aunque a partir del mediodía se esperan intervalos de nubes de evolución. La Aemet no descarta chubascos y tormentas aisladas en la sierra durante la tarde.

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El viento soplará flojo y variable, aunque podrían registrarse rachas muy fuertes asociadas a los posibles fenómenos convectivos.