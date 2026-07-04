El Teatro de Títeres del Retiro estrena este fin de semana el ciclo 'Títere de verano' con 14 funciones gratuitas hasta el 16 de agosto

El Teatro de Títeres del Retiro inicia este fin de semana una nueva edición del ciclo 'Títere de verano', una cita que reunirá hasta el 16 de agosto un total de 14 representaciones dirigidas al público familiar. Organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el programa ofrecerá funciones los sábados y domingos a las 20:00 horas, coincidiendo con el descenso de las temperaturas y cuando la grada permanece completamente en sombra.

La programación reúne este año a siete compañías procedentes de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, además de espectáculos vinculados a Nueva Zelanda y México, consolidando al Teatro de Títeres del Retiro como uno de los principales escenarios españoles dedicados a las artes del títere, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

La Baldufa abre el ciclo con 'Lío en la granja'

La compañía catalana La Baldufa, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, será la encargada de inaugurar el ciclo los días 5 y 6 de julio con 'Lío en la granja', una fábula sobre la convivencia, la diversidad y los prejuicios que recibió en 2024 el Premio Especial por su contenido didáctico y su puesta en escena en la Fira de Titelles de Lleida.

El 11 y 12 de julio, la compañía castellano-manchega El Retablo de la Ventana representará 'Los tres bandidos', adaptación del conocido álbum ilustrado de Tomi Ungerer centrada en la solidaridad, la generosidad y la capacidad de cambio de las personas.

Una semana después, los días 18 y 19 de julio, Francis Zafrilla llevará al escenario 'Got Pop! Un musical de otra galaxia', un espectáculo participativo inspirado en los grandes éxitos musicales de los años ochenta, con música, humor y personajes llegados del espacio.

La programación de julio concluirá el 25 y 26 de julio con 'El hechizo del dragón', de La Carreta Teatro, una propuesta de ambientación medieval que combina fantasía, ecología y mensajes sobre el respeto por la naturaleza.

Agosto cerrará el ciclo con tres propuestas

La programación continuará los días 1 y 2 de agosto con Hilando Títeres, que presentará 'Soliluna', una historia sobre la amistad, la convivencia y el entendimiento.

El 8 y 9 de agosto, Naranjarte ofrecerá 'The Bell', un espectáculo sin palabras que combina marionetas, circo contemporáneo y malabares y que, tras estrenarse en Nueva Zelanda, ha pasado por algunos de los principales festivales europeos.

El ciclo finalizará los días 15 y 16 de agosto con 'Riofaunado', de La Matatena, una aventura ambientada en las selvas mexicanas que invita a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad.

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Las entradas para todas las funciones son gratuitas y estarán disponibles para su descarga en la página web municipal los viernes anteriores a cada representación, a partir de las 10:00 horas.