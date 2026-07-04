La taquería mexicana con estrella Michelin que aterriza este verano en Madrid: tacos de wagyu, tortillas a mano y filas constantes

Madrid sumará este verano una de sus aperturas gastronómicas más esperadas. La Once Mil, la famosa taquería mexicana nacida en Ciudad de México y reconocida con una estrella Michelin, aterrizará en la capital en julio de 2026 con un nuevo local en Plaza de las Salesas 11.

El proyecto llega de la mano de Los 33, restaurante madrileño conocido por su apuesta por el producto, la brasa y la cocina abierta, y promete trasladar a Madrid el espíritu que convirtió a La Once Mil en uno de los nombres más comentados de la nueva cocina mexicana.

No se trata de una taquería convencional. La Once Mil nació con una idea clara: llevar el taco a un terreno más gastronómico sin perder su esencia popular. Su propuesta combina tortillas hechas a mano al momento, salsas de elaboración diaria, cortes premium y una atmósfera pensada para quedarse.

Costra de Ribeye. / Cedida

Una taquería convertida en fenómeno

La Once Mil fue fundada por César de la Parra, Enrique Glennie y Jimena Gutiérrez en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Su nombre hace referencia al código postal de la zona, 11000, y desde sus inicios buscó elevar algo tan cotidiano como el taco a través del producto, la técnica y el detalle.

En pocos años, el local se convirtió en un fenómeno. Un espacio pequeño, sin reservas y con filas constantes, donde el taco dejó de entenderse solo como comida rápida para entrar en un territorio de precisión culinaria.

La clave está en una carta breve, producto muy cuidado y una ejecución obsesiva. Entre sus ingredientes destacan el trompo de picaña Black Angus, el ribeye, el New York strip o incluso el wagyu japonés A5, trabajados sobre tortillas de maíz hechas a mano y acompañados de salsas elaboradas cada día.

La taquería mexicana con estrella Michelin abrirá este verano junto a Los 33 en pleno barrio de Salesas. / Cedida

El reconocimiento de la Guía Michelin refuerza ese posicionamiento. Según la información del proyecto, La Once Mil se convierte en la única taquería del mundo distinguida con una estrella Michelin, un hito que aumenta la expectación ante su llegada a Madrid.

Nuevas recetas para Madrid

La apertura madrileña no será una simple copia del local mexicano. La Once Mil mantendrá su identidad original, pero incorporará recetas desarrolladas específicamente para Madrid, buscando un diálogo natural con la ciudad y con el contexto gastronómico local.

El nuevo espacio ha sido concebido junto al arquitecto Jon Albistur, responsable también del diseño de Los 33. Además, Oswaldo González Herce, responsable gastronómico del restaurante madrileño, participa en el desarrollo culinario de esta nueva etapa.

La apertura de La Once Mil en Madrid promete convertirse en una de las citas gastronómicas del verano. / Cedida

La alianza con Los 33 encaja especialmente por la forma en la que ambos proyectos entienden la cocina: producto de calidad, fuego, técnica, ambiente informal y una experiencia cuidada sin rigidez.

Los 33, impulsado por Sara Aznar y Nacho Ventosa, cuenta con un Sol Guía Repsol, la distinción de Recomendado por la Guía Michelin y presencia en el ranking The 101 World’s Best Steak Restaurants. Su propuesta gira en torno a carnes, pescados y verduras de temporada, una gran parrilla de leña y una cocina abierta desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada.

Una nueva dirección para los amantes del taco

La llegada de La Once Mil se suma al buen momento que vive la cocina mexicana contemporánea, cada vez más reconocida por su profundidad, técnica y diversidad. Lejos de los tópicos, proyectos como este reivindican el maíz, las salsas, la brasa y la taquería como espacios capaces de emocionar tanto como un restaurante de alta cocina.

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En Madrid, su desembarco en Salesas promete convertirse en una cita clave para quienes buscan algo más que un taco rápido. La Once Mil quiere traer a la capital una experiencia donde el producto, el ritmo de la cocina abierta, la música, la hospitalidad y el ambiente tengan tanto peso como el plato.