Uno de los mejores pueblos del mundo está menos de dos horas de Madrid: un tesoro medieval con herencia celtíbera, romana, visigoda y árabe

Todo el mundo lo sabe: el verano es para viajar. Muchos ciudadanos aprovechan los días libres de la estación estival para comprar billetes a cualquier parte del mundo y conocer culturas y entornos diferentes.

Sin embargo, mientras muchos esperan a dar con el destino paradisiaco ideal, otros se paran a observar esos rincones desconocidos que están cerca de su territorio. Y es que en la península ibérica hay una cantidad enorme de pequeños pueblos que no tienen nada que envidiarle a grandes capitales a las que se puede llegar mediante un avión.

Prueba de ello es Sigüenza, que, pese a estar a tan solo una hora y media de Madrid, es uno de los pueblos que los amantes de lo medieval no se pueden perder. Y es que España cuenta con 50 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, una cifra que demuestra una pequeña parte de las joyas que podemos encontrar en nuestras tierras. Lagos, cascadas, llanuras, montañas, pueblos o cañones demuestran que es, sin duda, uno de los países más bonitos.

Sigüenza, en Guadalajara. / Shutterstock

El pueblo más bonito de España a una hora y media de Madrid

Si quieres descubrir uno de los pueblos más bonitos del mundo, no hace falta que salgas del territorio nacional. ONU Turismo establece que Sigüenza es una de las joyas que debes visitar si estás cerca de la capital, pues se encuentra a pocos kilómetros de Madrid.

Con herencia celtíbera, romana, visigoda y árabe, Sigüenza se convierte en la opción perfecta para el viajero enamorado de lo medieval gracias a sus calles empedradas, castillo, catedral y plaza Mayor.

Sin embargo, si lo que estás buscando es un refugio para el calor en plena naturaleza, podrás descubrir en este pueblo tres espacios naturales en los que perderte: el Parque Natural del río Dulce, el lugar de interés comunitario del río Salado y la micro reserva de los Saladares del Río Salado.

Si lo que estás buscando es un refugio para el calor en plena naturaleza, podrás descubrir en este pueblo tres espacios naturales en los que perderte / PORTAL DE CULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA

¿Qué ver en Sigüenza?

Más allá de las joyas que alberga su casco histórico, Sigüenza también es un destino ideal para los entusiastas del turismo activo, pues ofrece una gran variedad de actividades para todos los públicos: desde senderismo, escalada o espeleología.

Los amantes de la gastronomía también van a poder disfrutar de la cocina de Sigüenza, que rinde homenaje a los excelentes productos locales. Los turistas podrán probar migas elaboradas con pan, ajo, pimientos y chorizo, cabrito asado o cordero lechal.

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Así que, si estás buscando una escapada a un pueblo que combine naturaleza, un impresionante casco histórico medieval y una gastronomía de lo más remarcable, no dudes visitar Sigüenza. Podrás recorrer el pueblo en menos de un día, por lo que no tendrás que preocuparte de buscar alojamiento en los alrededores. Y tú, ¿a qué esperas para ir?