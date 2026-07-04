Regresa a Madrid el equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata tras su misión humanitaria en Venezuela

El equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha regresado este viernes de Venezuela tras participar durante diez días en las labores de rescate desplegadas a raíz de los terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado 24 de junio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los 40 integrantes del dispositivo, formado por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), guías caninos de la Escuela Española de Salvamento y Protección Civil de Las Rozas y sus cuatro perros de rescate.

Carlos Novillo recibe en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los integrantes del ERICAM tras su regreso de Venezuela, donde participaron durante diez días en las labores de rescate y coordinación de equipos internacionales tras los terremotos del 24 de junio. / Comunidad de Madrid

En la misión también han participado dos oficiales de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, integrados en el ERICAM, especializados en valoración de estructuras, reconocimiento de escenarios y logística.

Búsqueda de supervivientes y coordinación internacional

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) activó el despliegue del ERICAM un día después de los seísmos. El equipo estableció su base de operaciones en La Guaira, desde donde desarrolló las actuaciones asignadas por las autoridades locales.

Durante la misión, los efectivos realizaron labores de búsqueda de supervivientes mediante perros de rescate, drones y cámaras térmicas, además de inspeccionar la estabilidad de edificios dañados.

El dispositivo colaboró en la asistencia a tres personas —una mujer y sus dos nietos— que permanecían atrapadas entre los escombros.

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Asimismo, el ERICAM asumió la supervisión de uno de los sectores en los que se dividió la zona afectada, coordinando a una docena de equipos internacionales de rescate y organizando la distribución de los trabajos en función de las capacidades de cada grupo.