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POLÉMICA POR LA GESTIÓN

Protesta contra el desalojo de Casa Árabe de las Escuelas Aguirre en Madrid: el PSOE-M exige "transparencia"

La concentración reclama a Almeida que reconsidere la salida de la institución cultural, fijada para el 1 de septiembre, mientras crece el apoyo de profesionales vinculados al mundo árabe

Pretestas frente a la Casa Árabe de Madrid.

Pretestas frente a la Casa Árabe de Madrid. / Europa Press / PSOE-M

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Javier Martínez Candela

Madrid

Varias decenas de personas se han concentrado este sábado frente a la sede de Casa Árabe, en las Escuelas Aguirre de Madrid, para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que reconsidere la decisión del Ayuntamiento de recuperar la posesión del edificio y ordenar el desalojo de la institución antes del 1 de septiembre.

Los asistentes han desplegado pancartas con mensajes como "Casa Árabe no se toca" y "No al desalojo de Casa Árabe", y han coreado consignas como "Casa Árabe no es un chiringuito" o "Nuestra cultura no se toca", en rechazo a una medida que consideran un ataque a una institución con casi dos décadas de actividad en la capital.

El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 29 de junio su intención de recuperar el inmueble de las Escuelas Aguirre, un edificio neomudéjar situado en el distrito de Salamanca, frente al parque del Retiro. El Consistorio sostiene que el edificio presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Defensa cultural y ciudadana

Entre los participantes en la protesta ha estado Bajira Abdulatif Yasin, escritora y traductora española de origen iraquí y presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe, quien ha defendido "la magnífica labor" desarrollada por Casa Árabe durante estos años. A su juicio, "no hay motivo para acabar ahora con un proyecto tan próspero y tan necesario para enlazar las dos orillas del Mediterráneo" y para "enfatizar el papel de España como un país abierto y democrático".

Abdulatif ha admitido que cualquier institución "puede tener sus luces y sus sombras" o atravesar momentos de mala gestión, pero ha defendido la continuidad de un proyecto público orientado al entendimiento entre España y el mundo árabe. También ha considerado que el argumento de que el edificio necesita mantenimiento "no convence a nadie" y ha pedido al regidor que reconsidere su decisión.

Imagen de archivo del exterior de la Casa Árabe en Escuelas Aguirre, en Madrid.

Imagen de archivo del exterior de las Escuelas Aguirre, donde actualmente está la Casa Árabe de Madrid. / EFE/ Gema García

También ha participado la profesora arabista Carmen Ruiz Bravo, que ha lamentado que el Ayuntamiento plantee el cierre de Casa Árabe en un momento en el que, según ha señalado, la institución debería "haber crecido" y consolidado un trabajo "muy serio" desarrollado durante los últimos veinte años. Ruiz Bravo ha valorado la rápida respuesta ciudadana en defensa de la institución, aunque ha echado en falta una reacción "contundente" de la propia dirección de Casa Árabe ante las palabras de Almeida, que calificó la entidad como un "chiringuito" vinculado al Gobierno de Pedro Sánchez. La arabista ha rechazado además el intento del Ayuntamiento de recuperar un edificio que, según ha señalado, está remodelado y en condiciones óptimas para seguir funcionando como espacio cultural.

La movilización se suma a la petición registrada por al menos medio millar de profesionales de ámbitos relacionados con el mundo árabe para reclamar la revocación de la orden de desalojo. Entre los firmantes figuran el exministro Josep Borrell, el exdirector del CNI Jorge Dezcallar, la escritora Clara Janés, el historiador Ángel Viñas, los periodistas Lluís Bassets y Ángeles Espinosa, los catedráticos Bernabé López y Miguel Hernando, el diputado Agustín Santos y las investigadoras Luz Gómez, Ana Planet Contreras y Maribel Fierro.

El alcalde ha defendido la decisión municipal y ha asegurado que el Ayuntamiento acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación del edificio para evitar su deterioro. Almeida ha acusado a la anterior dirección de Casa Árabe de haber convertido la institución en "un despilfarro" y "un chiringuito", y ha vinculado su situación económica a la gestión de Irene Lozano, expresidenta de la entidad.

Quejas del PSOE-M

En el plano político, el concejal socialista Pedro Barrero ha exigido "transparencia, responsabilidad y soluciones" al Gobierno municipal y ha pedido que Casa Árabe no se convierta en "una pieza más" de la confrontación entre el Partido Popular y el Gobierno de España.

Barrero, que ha participado en la concentración junto a la edil Emilia Martínez, ha acusado a Almeida de estar más pendiente de "obedecer" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de "defender los intereses de Madrid y los madrileños". "Exigimos transparencia, responsabilidad y soluciones. Y eso no se consigue llamando chiringuito a la Casa Árabe", ha afirmado.

Noticias relacionadas

El PSOE llevará el desalojo de Casa Árabe a la próxima comisión de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, donde reclamará explicaciones sobre el estado del inmueble, la gestión realizada por las administraciones implicadas en el consorcio y las alternativas para garantizar la continuidad de la institución cultural.

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