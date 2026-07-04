El Orgullo sale a la calle en Madrid como respuesta al repliegue del apoyo público y al aumento del odio digital

El Orgullo de Madrid vuelve este sábado a las calles en un clima de movilización, pero también de alerta. La manifestación, acto central de una celebración convertida desde hace décadas en referente internacional y una de las mayores citas LGTBIQ+ de Europa, saldrá a las 19.00 horas de la glorieta de Carlos V y recorrerá el centro de la capital hasta la plaza de Colón. Este año, la marcha llega bajo el lema ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia, una consigna que apela a la movilización en un contexto de avance de los discursos de odio y de advertencia sobre la fragilidad de los derechos conquistados.

Un tono que ya quedó marcado este pasado miércoles en la plaza de Pedro Zerolo, durante el pregón multitudinario que abrió el Orgullo de Madrid 2026. Allí, representantes del mundo del cine tomaron la palabra para reivindicar la memoria del colectivo, denunciar el auge de los discursos de odio y advertir de que los avances en igualdad pueden retroceder. La ciudad se prepara ahora para proyectar una imagen de visibilidad, libertad y diversidad ante visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero, pero lo hace sobre un clima social más áspero.

Esa alerta tiene su reflejo en los datos, donde el apoyo público al colectivo se repliega mientras crece la hostilidad digital. Según el informe Orgullo en ‘visto’, elaborado por LLYC, el odio hacia el colectivo ha crecido un 38% respecto a la media de los cuatro años anteriores mientras que tres de cada cinco mensajes examinados en X ya son ataques directos.

Una conversación cada vez más estacional

La paradoja es clara: se habla menos de diversidad, pero cuando se habla, el tono es más agresivo. La conversación sobre el colectivo además se concentra cada vez más "en junio, durante el mes del Orgullo", apunta Albert Medrán, Global Brand & ESG Head de LLYC y coordinador del estudio, mientras el resto del año pierde presencia en medios, instituciones y empresas. "Cuando las voces de apoyo se hacen más pequeñas, ese espacio no queda vacío", advierte Medrán. "Lo ocupan voces especialmente violentas y negativas hacia el colectivo".

Según LLYC, esa presencia que comenzó con mensajes, campañas y gestos de compromiso se ha vuelto más discontinua, más estacional y, en algunos casos, casi invisible. En 2023 se publicaban el doble de noticias sobre diversidad, equidad e inclusión que en 2025 y hasta seis veces más que en la actualidad. El mes del Orgullo ocupa así una proporción cada vez mayor dentro de una conversación anual que, en términos absolutos, se encoge. Esa concentración temporal también preocupa a la consultora: "Si hay menos voces durante el resto del año, el entorno se vuelve más hostil. En junio hay una explosión de informes, eventos y mensajes, pero después del mes del Orgullo se vuelve a un punto de silencio. Y eso afecta a la posibilidad de vivir la propia identidad con naturalidad".

La IA también reproduce el sesgo

El informe también advierte de que este repliegue ya está siendo asimilado por los sistemas de inteligencia artificial. Tras analizar 15,1 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y 627 imágenes generadas por IA, LLYC concluye que los sistemas generativos reproducen sesgos de representación. Según sus datos, la IA asocia la autonomía y el éxito profesional un 140% más a perfiles cishetero que a perfiles LGTBIQ+. En cambio, las respuestas dirigidas a personas del colectivo aparecen más vinculadas a narrativas de "protección, miedo, rechazo o exclusión".

"La IA no genera un sesgo de la nada. Lo que hace es reflejar los sesgos que ya existen en nuestra sociedad", advierte Medrán. El riesgo, añade, es que una herramienta con creciente influencia social devuelva horizontes distintos según la orientación sexual o la identidad: "Es como si a una persona cishetero le dijera que puede mirar al futuro con optimismo y autonomía, mientras que a una persona del colectivo le dijera que debe prepararse para gestionar el miedo, la exclusión o el rechazo".

Una pancarta durante el pregón del Orgullo de Madrid 2026 (MADO 2026), en la plaza Pedro Zerolo, a 1 de julio de 2026, en Madrid. / A. Pérez Meca / Europa Press

Para la consultora, la desaparición de señales públicas de apoyo no puede interpretarse como un gesto neutro. Cuando disminuyen los contrapesos culturales, las narrativas hostiles encuentran más espacio para crecer. Medrán lo resume así: "Quizá este es el momento de no bajarse de la carroza. Es el momento de seguir liderando".

Noticias relacionadas

La manifestación de este sábado en Madrid llega, precisamente, con un mensaje que insiste en lo contrario al repliegue y apela a esa movilización permanente. "El Orgullo es ahora. Y es urgente", recoge MADO en su llamamiento. En las calles de Madrid, la reivindicación volverá a plantearse no solo como una cita multitudinaria, sino como la necesidad de sostener durante todo el año una conversación que, según los datos, corre el riesgo de quedarse en visto.