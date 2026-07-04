El nuevo mercadillo que llega a Chamberí este verano: moda, decoración y música en directo solo durante estas fechas

Desde luego, Madrid no se entiende sin sus mercadillos. Desde los puestos históricos de El Rastrohasta las nuevas citas que mezclan compras, ocio y diseño, la capital ha convertido estos espacios en uno de sus planes de fin de semana más buscados. Y es que es sencillo: si no tienes nada que hacer, siempre podrás acudir a uno de ellos para pasar el día y, con suerte, hacerte con alguna que otra ganga.

Eso sí, si lo tuyo es encontrar nuevas localizaciones y dejar atrás los puestos más conocidos de Madrid, ¡estás de suerte! Ahora, una de esas propuestas que nació fuera del centro da un paso clave en su crecimiento. Se trata de Brandy Be, un mercadillo que ya ha pasado por municipios como Pozuelo, Alcobendas o Las Rozas y que prepara su desembarco en Chamberí con una edición que reunirá moda, decoración, complementos, música y actividades infantiles en plena calle Bravo Murillo.

Madrid tiene mercadillos más allá del Rastro / REDES

Brandy Be aterriza en Chamberí con una cita mensual

Conocido por su selección de puestos de moda, decoración y estilo de vida, Brandy Be celebra su primera edición en el centro de Madrid con el objetivo de convertirse en una cita mensual en uno de los barrios con más movimiento durante el fin de semana.

La propuesta llega a Chamberí después de consolidar su formato en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. El market busca hacerse un hueco en una zona con vida vecinal, comercio de proximidad y público familiar.

Conocido por su selección de puestos de moda, decoración y estilo de vida, Brandy Be celebra su primera edición en el centro de Madrid / REDES

Moda, decoración y actividades infantiles

La nueva edición de Brandy Be combinará vendedores habituales del mercadillo de Majadahonda con marcas emergentes y firmas de autor. Entre los puestos se podrán encontrar prendas de moda, complementos, piezas de decoración, artículos de regalo y propuestas de lifestyle.

Además, el mercadillo incluirá actividades pensadas para los más pequeños, espectáculos, pintacaras y música en directo. En esta primera edición no habrá puestos de comida, aunque la organización prevé incorporarlos en próximas convocatorias.

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La nueva edición de Brandy Be combinará vendedores habituales del mercadillo de Majadahonda con marcas emergentes y firmas de autor / REDES

¿Cuándo y dónde se celebra el mercadillo Brandy Be?

La primera edición de Brandy Be en el centro de Madrid se celebrará el domingo 5 de julio, en la calle Bravo Murillo, en Chamberí, en horario de 10.30 a 15.30 horas. La intención es que el mercadillo se repita el primer domingo de cada mes, con pausa durante el mes de agosto.