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Nueva línea de ayudas para autónomos en Madrid: 2 millones de euros y plazo hasta el 23 de julio

La convocatoria, dotada con dos millones de euros, se divide en líneas de relevo generacional, creación de empleo y nuevas altas para autónomos

El Ayuntamiento publica la convocatoria de ayudas de dos millones para los autónomos.

El Ayuntamiento publica la convocatoria de ayudas de dos millones para los autónomos. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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EP

Madrid

La nueva convocatoria de subvenciones para autónomos del Ayuntamiento de Madrid, dotada con dos millones de euros, ya se puede consultar en la sede electrónica municipal con plazo para la presentación de solicitudes desde este sábado al 23 de julio, ambos inclusive.

Estas ayudas, gestionadas por el Área de Economía, Innovación y Hacienda, están dirigidas a las personas afiliadas al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Para su gestión, el Consistorio ha indicado en un comunicado que ha firmado un convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, que ejercerá las funciones de entidad colaboradora en su tramitación a través de ayudasautonomosmadrid.com.

En la línea de relevo generacional, podrán beneficiarse los traspasos de negocios abiertos y en funcionamiento realizados en el año 2025, que estuvieran regentados por una persona inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que pasen a la situación de jubilación, incapacidad permanente, total o absoluta, gran invalidez o por fallecimiento, a otra persona, igualmente inscrita en este sistema de la Seguridad Social, que mantenga y desarrolle el mismo negocio en el mismo local.

Asimismo, a diferencia de años anteriores, podrán beneficiarse de la línea de relevo generacional los traspasos de negocios entre comunidades de bienes, sociedades civiles con objeto mercantil y sociedades unipersonales (persona física, no jurídica) vinculados también a la existencia de un local donde continúe ejerciéndose la actividad. En ambos supuestos, la subvención por beneficiario en la línea de relevo generacional será de 10.000 euros.

Por otra parte, en la línea de creación de empleo, podrán ser beneficiarias las personas afiliadas al RETA que hayan creado empleo neto en 2025 en comparación con 2024.

En este caso, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 5.000 euros. Se incluye por vez primera la línea de nuevas altas, de la que podrán beneficiarse los trabajadores autónomos que se hayan dado de alta en 2025 sin haberlo estado en los cinco años anteriores, en cuyo supuesto el importe de la subvención será de 2.500 euros.

Esta convocatoria de subvenciones refleja "el compromiso" del Consistorio madrileño para ayudar a "un colectivo clave para facilitar el relevo generacional de negocios viables".

Con este objetivo, el Ayuntamiento mantiene esta línea de ayudas, destinada a contribuir "al mantenimiento y la sostenibilidad" de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas.

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A cierre del mes de mayo, la ciudad de Madrid contaba con 209.935 personas autónomas, un 1,7% más que en el mismo mes de 2025. Entre 2021 y 2025, el Ayuntamiento ha destinado 11.017.500 euros a esta línea de ayudas, de la que se han beneficiado 3.176 autónomos madrileños.

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