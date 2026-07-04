El Mercado de Usera cierra temporalmente por problemas en la estructura tras casi siete décadas: "No tenemos una fecha clara de reapertura"

El Mercado de Usera ha cerrado temporalmente sus puertas después de que las obras de rehabilitación del edificio hayan sacado a la luz problemas estructurales que no eran visibles al inicio de los trabajos, según explicó la Asociación Profesional de Comerciantes del Mercado en un comunicado.

El cierre se produjo "de forma inmediata" el pasado 26 de junio, una vez que los técnicos informaron de la situación del inmueble. El edificio, construido en 1959 y ubicado en la calle Amparo Usera, junto a la boca de Metro y en pleno eje comercial del barrio madrileño, no había afrontado hasta ahora una intervención de esta envergadura, según los comerciantes.

La asociación asegura que la decisión fue "dolorosa" pero necesaria y "coherente" con los valores del mercado, al estar respaldada por informes de ingeniería. "Priorizando la seguridad de todas las personas, se adoptó de forma consensuada la decisión de cerrar nuestras puertas de forma inmediata", señala el comunicado.

Sin fecha de reapertura

Los comerciantes reconocen que la medida tiene un fuerte impacto económico para los dueños de los puestos y sus familias, ya que en muchos casos el mercado constituye su única fuente de ingresos. Aun así, defienden que la seguridad de vecinos, clientes, comerciantes y trabajadores debía prevalecer "sobre cualquier otra consideración". Desde la asociación indican que la colaboración de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid está siendo "total" y que, junto al resto de administraciones competentes, se están estudiando medidas de apoyo y soluciones para reducir el impacto del cierre sobre los comerciantes y trabajadores afectados.

Por el momento, no hay una fecha definida para la vuelta a la actividad. "Aún no tenemos una fecha clara de cuándo se podrá volver a abrir, ya que este tipo de situaciones requieren estudios y planificación", señala la asociación, que garantiza que el Mercado de Usera "volverá a abrir sus puertas lo antes posible".

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El Mercado de Usera, nacido hace 67 años en el corazón del distrito, ha sido durante décadas una de las referencias comerciales y vecinales del barrio. Los comerciantes aseguran que seguirán informando "con total transparencia" sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos, con el objetivo de que el espacio vuelva a ser "orgullo y centro" del barrio.