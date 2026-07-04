Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OrgulloJaime de los SantosVíctor GutiérrezTúnel A-5Operación salidaGema PolancoRío BabelPlanes fin de semanaSara Carbonero
instagramlinkedin

MÚSICA EN DIRECTO

Los mejores festivales de ópera al aire libre llegan este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo

La pasada edición de 'Óh!pera Summer' reunió a más de 15.000 espectadores

Óh!Pera Summer se Celebrará del 9 de Julio al 17 De Septiembre en 3 Localidades de la Comunidad De Madrid.

Óh!Pera Summer se Celebrará del 9 de Julio al 17 De Septiembre en 3 Localidades de la Comunidad De Madrid. / Óh!Pera Summer

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Los mejores festivales de ópera al aire libre llegarán este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con la cuarta edición de 'Óh!pera Summer', que ofrecerá del 9 de julio al 17 de septiembre la proyección de seis grandes títulos del repertorio lírico filmados en algunos de los escenarios más espectaculares del mundo.

El certamen se celebrará en salas de Madrid (Cines Embajadores, Golem, Conde Duque Auditorio Morasol, Mk2 Cine Paz y Mk2 Palacio de Hielo), Majadahonda (Cines Zoco Majadahonda) y Pozuelo de Alarcón (Kinépolis Pozuelo), además de llegar a un total de 55 cines repartidos en 47 localidades españolas.

El ciclo, según indican los organizadores en un comunicado, arrancará el 9 de julio con 'Tosca', de Giacomo Puccini, filmada en el Macerata Opera Festival; continuará el 23 de julio con 'Aida', de Giuseppe Verdi, desde el Teatro Greco de Taormina, y el 6 de agosto con 'Otello', también de Verdi, grabada en el Festival de Salzburgo.

Posteriormente, el 20 de agosto se proyectará 'Andrea Chénier', de Umberto Giordano, desde el Festival de Bregenz; el 3 de septiembre llegará 'Carmen', de Georges Bizet, filmada en St. Margarethen, y el ciclo concluirá el 17 de septiembre con 'Nabucco', de Verdi, desde la Arena di Verona, con Anna Netrebko en el papel de Abigaille.

Noticias relacionadas

Los organizadores han destacado que se trata de "una experiencia de gran formato" con producciones que han sido concebidas para grandes escenarios monumentales y adaptadas a la gran pantalla mediante realización audiovisual, con el objetivo de acercar la experiencia operística a un público más amplio.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
  2. Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
  3. Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
  4. Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
  5. Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
  6. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  7. El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
  8. Quién es Silvia López Quivira, la 'desconocida' abogada que quiere enfrentarse a Óscar López en las primarias del PSOE-M

Los mejores festivales de ópera al aire libre llegan este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo

Los mejores festivales de ópera al aire libre llegan este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo

El Ayuntamiento de Majadahonda proyectará 'Búfalo Kids', 'Minecraft' y 'Superman' en su ciclo de cine estival

El Ayuntamiento de Majadahonda proyectará 'Búfalo Kids', 'Minecraft' y 'Superman' en su ciclo de cine estival

"Destrozó el cráneo" a su compañera de piso: "Ella mencionó a mi hija y perdí el control. Con una mano la asfixiaba y con la otra le pegaba"

"Destrozó el cráneo" a su compañera de piso: "Ella mencionó a mi hija y perdí el control. Con una mano la asfixiaba y con la otra le pegaba"

Nueva línea de ayudas para autónomos en Madrid: 2 millones de euros y plazo hasta el 23 de julio

Nueva línea de ayudas para autónomos en Madrid: 2 millones de euros y plazo hasta el 23 de julio

Amaia y la banda madrileña Ultraligera encienden Río Babel en Rivas antes del desembarco de The Offspring, Molotov y Katy Perry

Amaia y la banda madrileña Ultraligera encienden Río Babel en Rivas antes del desembarco de The Offspring, Molotov y Katy Perry

La taquería mexicana con estrella Michelin que aterriza este verano en Madrid: tacos de wagyu, tortillas a mano y filas constantes

La taquería mexicana con estrella Michelin que aterriza este verano en Madrid: tacos de wagyu, tortillas a mano y filas constantes

Merlin coloca a David Martínez como consejero en Madrid Nuevo Norte

Merlin coloca a David Martínez como consejero en Madrid Nuevo Norte

Uno de los mejores pueblos del mundo está menos de dos horas de Madrid: un tesoro medieval con herencia celtíbera, romana, visigoda y árabe

Uno de los mejores pueblos del mundo está menos de dos horas de Madrid: un tesoro medieval con herencia celtíbera, romana, visigoda y árabe