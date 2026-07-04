Del cine en las alturas a la magia de Bollywood: Madrid despliega su oferta cultural en julio

El verano en Madrid se presenta cargado de emociones y, ante las altas temperaturas, los planes culturales en espacios cerrados —o al aire libre bajo las estrellas— se convierten en el refugio perfecto. Ya sea buscando la climatización de un teatro o la magia de una sala de cine, la capital ofrece una cartelera estival de primer nivel que combina la frescura de la cultura con el ocio más vibrante.

Para los cinéfilos, el Cine Doré vuelve a ser el punto de encuentro este verano con sus sesiones nocturnas al aire libre y sus ciclos temáticos en sala, consolidándose como una de las opciones más frescas y asequibles de la capital. Por su parte, el rooftop del Hotel Emperador, en la Gran Vía, inaugura su cine de verano el 18 de julio con la proyección de Volver, de Pedro Almodóvar. Esta actividad, organizada con Bodegas Montecillo, permite ver la película al aire libre en la décima planta del edificio. La propuesta combina la proyección con vinos y palomitas, mientras los asistentes contemplan el skyline de la ciudad desde la piscina del hotel.

'La Revoltosa' se desarrolla en un patio de vecinos en el interior de una corrala madrileña de finales del siglo XIX / DRAO PRODUCCIONES

¿Amante del género lírico? El Umusic Hotel Teatro Albéniz abre sus puertas del 5 al 8 de julio para acoger La Magia de la Zarzuela, centrando su propuesta en el clásico La Revoltosa. Esta producción de DRAO Producciones y la Compañía Clásicos de la Lírica devuelve al escenario madrileño la espontaneidad vibrante de la corrala, interpretada por una compañía de más de treinta artistas con orquesta en directo en una oportunidad excelente para conectar con nuestras raíces musicales.

Ilusionismo en el Teatro Alcázar

Dakris, uno de los grandes referentes de la magia actual en España y poseedor del Primer Premio Nacional de Magia, aterriza en el Teatro Alcázar del 29 de julio al 9 de agosto. Lejos de los trucos convencionales, sus espectáculos son auténticos viajes sensoriales donde la ilusión se fusiona con el humor, el mentalismo y una narrativa cuidadosamente construida.

Su nuevo show, Nada es lo que parece, es una experiencia familiar y envolvente diseñada para desafiar la percepción del espectador. A través de teletransportaciones, desapariciones e ilusiones con objetos del público, el show borra la línea entre realidad e imaginación. Además, su apuesta por la magia interactiva permite que los asistentes participen desde sus asientos o en el escenario.

Musicales y el Festival de Leyendas

Los amantes de los grandes musicales tienen una cita ineludible en el Teatro Alcázar, que acoge hasta el 26 de julio la superproducción de Sonrisas y Lágrimas. Este auténtico clásico del género, que ha emocionado a generaciones enteras, regresa a los escenarios con un elenco extraordinario y una puesta en escena diseñada para revivir toda la magia y sensibilidad de un título atemporal.

Es una de las propuestas ideal para disfrutar en familia, transportando al espectador a la Austria de los años 30 a través de una banda sonora inolvidable y una historia que sigue cautivando como el primer día.

Por otro, el Teatro Capitol se transforma en un auténtico Festival de Leyendas durante julio, permitiendo revivir la esencia de bandas icónicas como The Rolling Stones, ABBA, The Beatles, Queen, Elvis Presley y Elton John en experiencias colectivas cargadas de energía.

Rocío Marín, Mariona Terés, Soledad Mallol, Marina San José y Laia Alemany protagonizan 'Las que gritan' en el Teatro Maravillas / DANIEL MEJÍAS

El humor también tiene su hueco destacado. El 4 de julio, Goyo Jiménez ofrece una oportunidad única en el Teatro Capitol con su show America Forever: The Final Refrito. Para quienes prefieran el teatro de enredo, la cartelera ofrece propuestas muy frescas: Los del Camping, que se representará en el Teatro Fígaro del 2 de julio al 9 de agosto, y Las que gritan, que llega al Teatro Maravillas del 1 de julio al 30 de agosto, una comedia disparatada sobre una madre viuda que decide romper moldes convirtiéndose en rockera.

Dirigida por Gabriel Olivares y escrita por Agustí Franch, Los del camping narra la historia de un matrimonio que intenta disfrutar de su jubilación mientras se enfrenta a la inesperada decisión de su hija de dejarles a sus nietos durante todo el verano. Protagonizada por Mariano Peña, Chiqui Fernández, Ariana Bruguera y Alex Barahona, esta pieza promete una trama llena de caos, secretos y situaciones reconocibles sobre la convivencia y los retos de la familia moderna.

Un viaje a la India a través de la danza

Para completar la oferta cultural, el Teatro Capitol se abre a la riqueza internacional con Ras Leela, una odisea de Bollywood que del 14 al 19 de julio narrará una apasionante historia de amor en la India rural. La obra sitúa al espectador en Prem Nagar, un pintoresco pueblo donde la vida se celebra a través de la música y la danza, relatando sin necesidad de palabras el florecimiento del amor entre Surya y Radha durante el auspicioso festival de Holi.

La puesta en escena promete contar con una rica fusión de lenguajes coreográficos —danza clásica, semi-clásica, folclore y estilos urbanos contemporáneos— que convierten el espectáculo en una celebración dinámica y accesible para todos los públicos. El protagonista masculino, Surya, encarna la energía vibrante de las danzas urbanas, mientras que Radha aporta la elegancia y gracia de los estilos tradicionales, logrando un equilibrio visual cautivador.

Ras Leela, una odisea en Bollywood / SMEDIA

Detrás de esta propuesta se encuentra Sunny Singh, todo un referente de la cultura india instalado en Madrid. Con una trayectoria de 14 años en Bollywood donde participó en más de 50 películas —incluyendo títulos icónicos como Devdas— y una consolidada carrera en España donde ha trabajado con figuras como Imanol Arias y Alba Flores, Singh se ha convertido en el principal embajador de esta disciplina.

Tras actuar para los Reyes de España y recibir el Premio Internacional de Artistas en Sicilia, su compañía de danza (fundada en 2007) presenta esta obra como la culminación de un trabajo que ha dado vida a éxitos como India, un viaje musical y Los colores de Bollywood.

'Home Sweet Home'

El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid acoge hasta el 26 de julio, la exposición Home Sweet Home del artista Bryan Bucheli. A través de veintidós pinturas, el autor documenta y reflexiona sobre la configuración de los espacios domésticos basándose en su propia experiencia como trabajador del hogar, cuestionando las construcciones sociales en torno al espacio y la identidad.

'Home Sweet Home' / cedida

La muestra explora la tensión entre el lujo de las viviendas y la realidad cotidiana de quienes las mantienen, evitando generalizaciones mediante una mirada personal. Bucheli utiliza la pintura para registrar el entorno y otorgar voz a lo que denomina un archivo no oficial, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la representación y el poder en el ámbito doméstico. La entrada a la exposición es gratuita y puede visitarse de lunes a domingo.

Finalmente, para quienes busquen una escapada fuera de la ciudad, el Tren de la Lavanda ofrece una oportunidad única los días 9 y 16 de julio. Este servicio turístico conecta Madrid con Brihuega (Guadalajara), permitiendo disfrutar de una visita guiada por sus campos en plena floración, la destilería local y el casco histórico de una de las localidades con más encanto de España.

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