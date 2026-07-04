El Ayuntamiento de Majadahonda proyectará 'Búfalo Kids', 'Minecraft' y 'Superman' en su ciclo de cine estival

Las películas 'Búfalo Kids', 'Minecraft' y 'Superman' son algunas de las propuestas del ciclo de cine de verano de Majadahonda en el Parque de Colón, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio ha puesto en marcha esta iniciativa con la proyección de la primera de las cuatro películas programadas para todos los públicos en pleno centro de la ciudad. Se proyectarán los cuatro sábados del mes de julio --este sábado, el 11, 18 y 25--, a partir de las 22 horas, y el acceso será libre.

Este sábado arrancará el ciclo de cine de verano con la proyección de 'Búfalo Kids', una película de animación de 2024, dirigida por Pedro Solís García, Juan Jesús García Galocha, apta para todos los públicos. Es la historia de las aventuras de dos hermanos huérfanos que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX para ir a reunirse con su tío.

Ya el 11 de julio se proyectará 'Minecraft', una cinta norteamericana basada en el videojuego del mismo nombre, dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack Black y Jason Momoa. Se estrenó en marzo de 2025 y fue un éxito de taquilla en todo el mundo, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de ese año.

Por otro lado, la película que se proyectará el 18 será 'Superman' de la conocida saga del superhéroe estadounidense, basada en el personaje homónimo de comic. En esta entrega, de 2025, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de su intervención en un conflicto internacional provocado por el Lex Luthor. Está dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet.

Por último, el sábado 25 de julio, turno para 'The Flash'. Es otra película estadounidense de superhéroes, de 2023, basada en el personaje homónimo de DC Comics. Está dirigida por Andrés Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, junto a Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle y Ben Affleck.

Música y libros para el resto de la semana

Por lo demás, la semana cultural comienza en Majadahonda con la exposición bibliográfica 'Los libros son para el verano', que se inaugura el miércoles 1 de julio en la Sala de Adultos, Joven e Infantil de la Biblioteca Municipal Francisco Umbral (C/ Las Norias, 39), con una selección de títulos pensados para acompañarte durante el verano. Todos los libros están incluidos en el servicio de préstamos de la biblioteca.

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Además, el viernes 3 de julio vuelven 'Las Noches del Monte del Pilar' con la actuación de Bob Sands Big Band y Quique Gómez, que ofrecerán en el escenario del Parque Felipe VI su particular homenaje al mítico Frank Sinatra, uno de los artistas internacionales más influyentes de la historia de la música. El concierto comenzará a las 22 horas, con acceso libre.