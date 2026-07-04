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SANIDAD

Madrid invertirá 40 millones en stents coronarios para tratar cardiopatías isquémicas

La Comunidad centralizará la compra de estos dispositivos, que se utilizan para mantener abiertas arterias coronarias obstruidas o estrechadas

La Comunidad de Madrid invierte 40 millones de euros en stents coronarios para el tratamiento de cardiopatías isquémicas.

La Comunidad de Madrid invierte 40 millones de euros en stents coronarios para el tratamiento de cardiopatías isquémicas. / Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 40 millones de euros en la adquisición de stents coronarios para el tratamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en los hospitales públicos de la región.

El Consejo de Gobierno ha sido informado esta semana de la tramitación de un Acuerdo Marco, con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de prórroga por otros dos, que permitirá centralizar la compra de estos dispositivos médicos.

Los stents coronarios son implantes con forma de malla que se colocan en las arterias para mantenerlas abiertas y garantizar un flujo sanguíneo adecuado cuando existe una obstrucción o un estrechamiento, por ejemplo, por la acumulación de placas de colesterol.

Una técnica mínimamente invasiva

La colocación de estos dispositivos se realiza mediante una técnica mínimamente invasiva. El stent se introduce a través de una arteria y se guía por el sistema vascular hasta la zona afectada.

Este procedimiento se utiliza tanto en pacientes con enfermedad coronaria crónica como en situaciones agudas, entre ellas el infarto de miocardio.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las patologías con mayor incidencia en la región. En este contexto, los stents coronarios constituyen el tratamiento intervencionista de referencia en la sanidad pública madrileña para abordar las obstrucciones de las arterias coronarias.

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El sistema de compra centralizada mediante Acuerdos Marco que utiliza la Comunidad de Madrid para dotarse de estos y otros dispositivos médicos y equipamientos sanitarios busca asegurar el suministro continuo, garantizar una atención adecuada a los pacientes y obtener mejores condiciones económicas. Según el Gobierno regional, este modelo también permite simplificar la gestión y reducir la carga de trabajo de los profesionales.

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