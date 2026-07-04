EL TIEMPO
Madrid en aviso naranja por calor extremo con máximas que rozarán los 40ºC este sábado
El aviso naranja por calor se mantendrá activo entre las 13 y las 21 horas, afectando a la mayor parte de la Comunidad de Madrid y sus comarcas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado en toda la Comunidad de Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, que rozarán durante la jornada los 40ºC.
El aviso estará activo desde las 13 y hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 39ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste de Madrid. Por su parte, los termómetros en la Sierra se quedarán en valores de 37ºC.
Los termómetros se situarán entre los 22ºC y los 39ºC en Madrid; los 20ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 40ºC en Aranjuez; los 21ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 21ºC y los 39ºC en Getafe; y los 21ºC y los 39ºC en Navalcarnero.
Las altas temperaturas pondrán hoy en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA). La Aemet avanza que el domingo habrá estabilidad en la Península, con cielos que en líneas generales estarán poco nubosos, despejados o con nubes altas.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Quién es Silvia López Quivira, la 'desconocida' abogada que quiere enfrentarse a Óscar López en las primarias del PSOE-M