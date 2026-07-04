Una herida grave y otros tres afectados por un choque entre dos turismos en San Martín de Valdeiglesias

Cuatro personas han resultado heridas de diferente consideración este sábado en un choque frontolateral entre dos turismos registrado en la carretera N-403, a la altura de San Martín de Valdeiglesias, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo en torno a las 12:00 horas en el kilómetro 74 de la citada vía. A consecuencia del impacto, una joven de 20 años, conductora de uno de los vehículos, quedó atrapada en el interior y tuvo que ser excarcelada por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Tras ser liberada, sanitarios del Summa 112 la atendieron y estabilizaron en el lugar. La mujer, que presentaba politraumatismos, fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Universitario 12 de Octubre con pronóstico grave.

En el mismo vehículo viajaban un joven de 18 años y una mujer de 51, que también sufrieron politraumatismos. Ambos fueron asistidos por los servicios sanitarios y evacuados posteriormente, uno en UVI móvil y otro en ambulancia convencional, con pronóstico potencialmente grave.

La conductora del segundo turismo implicado, una mujer de 60 años, sufrió asimismo politraumatismos y fue trasladada en ambulancia a otro centro hospitalario, también con carácter potencialmente grave.

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Emergencias 112 ha precisado que los tres heridos con pronóstico potencialmente grave se encontraban estables en el momento de la asistencia, aunque sus lesiones requerían valoración hospitalaria para descartar una mayor gravedad. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron también efectivos de Protección Civil de Villa del Prado, que colaboraron en la atención de la emergencia. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.