La estación de Sol cierra este sábado desde las 18:30 hasta finalizar el servicio por el Orgullo LGTBIQ+

La estación Sol de la red de Metro y de Cercanías de Madrid cerrará al público este sábado desde las 18:30 horas hasta la finalización del servicio con motivo durante las fiestas del Orgullo (MADO 2026) que tendrán lugar hasta el domingo en la capital.

En concreto, por riesgo de aglomeraciones, las entradas a la céntrica estación ubicada en la Puerta del Sol estarán cerradas, aunque se podrá realizar transbordos entre las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, que prestarán su servicio habitual, según informa en redes sociales.

Además, desde las 18:10 horas no se podrá acceder a la estación y solo permanecerá abierta para la salida del viajero, han indicado desde Renfe.

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En el caso de la red de Metro, pese al cierre de la estación, se garantizará la correspondencia de viajeros en las tres líneas que pasan por ella, las líneas 1, 2 y 3 del suburbano.