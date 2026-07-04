ECONOMÍA
La Comunidad de Madrid impulsa la digitalización del campo con apoyo a 56 startups agroalimentarias
La región ha destinado 1,7 millones a soluciones innovadoras y ha formado a más de 730 trabajadores agrarios en competencias digitales
La Comunidad de Madrid ha impulsado la modernización del sector agroalimentario mediante el apoyo al crecimiento tecnológico de 56 startups a través del programa Redes de Emprendimiento Digital (RETECH Madrid), una iniciativa de la Consejería de Digitalización destinada a acelerar el desarrollo de empresas emergentes y fomentar la innovación.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado este viernes el balance de las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico durante su visita al Día de Mercado de la Cámara Agraria, celebrado en la sede de esta entidad.
Durante su intervención, López-Valverde ha destacado la apuesta del Gobierno regional por impulsar la innovación en un ámbito "tradicionalmente estratégico y para el que la innovación resulta un elemento clave".
El programa RETECH Madrid ha desarrollado su actividad durante ocho meses en tres nodos especializados: salud, aeroespacial y medioambiental, ubicados en el Centro de Madrid Digital, Tres Cantos y Las Rozas, respectivamente.
En el nodo medioambiental, un total de 20 proyectos han participado en programas de aceleración y escalado orientados a favorecer el crecimiento de las empresas mediante financiación, mentorías y conexiones con clientes y compañías. Además, otras 14 iniciativas han formado parte de programas de innovación abierta para fomentar la colaboración entre entidades públicas y privadas.
Financiación para proyectos tecnológicos
La Comunidad de Madrid también ha reconocido el desarrollo tecnológico de seis entidades del nodo medioambiental con premios dotados con un total de 90.000 euros. Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha concedido ayudas por valor de 1,7 millones de euros para financiar 13 soluciones innovadoras dentro de esta iniciativa.
El programa RETECH Madrid está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Más de 730 profesionales formados en competencias digitales
En paralelo, la plataforma Madrid Aula Digital ha formado ya a 737 trabajadores del sector agrario en el uso de herramientas digitales aplicadas a su actividad. Entre las acciones formativas figuran cursos sobre el cuaderno de campo digital, aplicaciones específicas para el sector agrario, sistemas de firma electrónica y gestión agrícola, ganadera y forestal, así como formación en banca electrónica y ciberseguridad.
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