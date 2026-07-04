La Comunidad de Madrid bate su récord de sellos Madrid Excelente con 86 concesiones en el primer semestre

El sello Madrid Excelente, impulsado por el Gobierno regional, se consolida como un reconocimiento dirigido a las organizaciones que buscan reforzar su competitividad y diferenciarse mediante estándares de excelencia. En la actualidad, cerca de 300 empresas y entidades forman parte de esta red, integrada por organizaciones de ámbitos como la educación, la sanidad, la industria, la tecnología, el sector farmacéutico o el financiero.

Durante el primer semestre se incorporaron nuevas entidades como Sandoz Farmacéutica, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Capital Farma, Bassein Corporation, Istel, NOVACOFM, Herranz & Molero, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Fundación Agremia, Qalma y el Colegio Valle del Miro.

También obtuvieron la acreditación Savia Asset Management, Pinardi, VALORA Centro de Formación y Atención Socioeducativa, Asociación Pan Bendito, Asociación Prelaborales Naranjoven, Salesianos Alcalá, Pivotal, Asepeyo, Urbieta Antique Jewellery, Veolia, Grupo CYBENTIA y Monbus. Estas 23 nuevas incorporaciones se suman a las ocho registradas el pasado mes de enero.

Nuevo distintivo de ciberseguridad

La Fundación Madrid por la Competitividad ha ampliado este año el alcance de Madrid Excelente con nuevas iniciativas. Entre ellas figura el distintivo Lugar Ciberseguro, desarrollado en 2025 junto a la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, que ya ha sido obtenido por 71 empresas comprometidas con la protección de sus sistemas y de sus datos.

Plataforma de autodiagnóstico y premios

Madrid Excelente también ha puesto en marcha una plataforma gratuita de autodiagnóstico empresarial que permite a cualquier organización evaluar su grado de madurez en diez áreas clave de gestión e identificar oportunidades de mejora.

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Además, la iniciativa mantiene la convocatoria de los Premios Madrid Excelente, con los que se reconoce a las entidades que destacan por sus buenas prácticas, su capacidad de innovación y su contribución al desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid.