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La Casa Encendida refuerza su papel como refugio climático con conciertos, cine y juegos gratuitos frente al calor

El centro cultural amplía su programación estival con actividades pensadas para ofrecer espacios climatizados y de encuentro a ciudadanos de todas las edades

Archivo - La Casa Encendida

Archivo - La Casa Encendida / La Casa Encendida - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

Cada vez son más las instituciones y centros culturales que abren sus puertas como refugios climáticos para que la ciudadanía pueda resguardarse de las altas temperaturas. La Casa Encendida de Madrid es uno de esos espacios, al combinar su programación cultural con actividades pensadas para quienes buscan descansar, trabajar o compartir tiempo en un entorno climatizado.

El director de La Casa Encendida, Pablo Berástegui, ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión que el centro ejerce esa función durante todo el año, aunque en verano intensifica su programación. "Todo el año, aunque en verano hacemos un esfuerzo adicional con actividades que permiten a los usuarios refugiarse del calor", ha señalado.

Entre las principales propuestas destaca la Terraza Magnética, una iniciativa que aprovecha las horas de menor temperatura para ofrecer conciertos de música ambiental y electrónica, además de proyecciones de cine al aire libre, con precios asequibles y descuentos.

Otra de las actividades es el Juegatorio, un espacio de acceso gratuito en el que los juegos de mesa se convierten en el eje para fomentar la convivencia entre personas de distintas edades. "Favorecer el encuentro entre personas de diferentes generaciones a través de ajedrez, parchís o juegos de rol", ha explicado Berástegui.

El director ha subrayado que el centro pretende ser "un espacio para las personas que quieren realizar una actividad en el exterior o utilizar los espacios climatizados", adaptándose a diferentes formas de disfrutar de sus instalaciones.

Respecto al perfil de los visitantes, Berástegui ha indicado que es muy diverso, aunque predominan las familias con niños, los adolescentes y los vecinos del entorno. Como ejemplo, ha recordado que el verano pasado "entre grupos de Whatsapp de la comunidad china se corrió la voz de que aquí había un espacio para jugar a Catán y a otros juegos de rol de forma gratuita en un espacio climatizado y vinieron bastantes personas de esta comunidad".

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A su juicio, este refugio climático "tiene vida propia porque no está muy controlado, ya que no nos dirigimos a un público demasiado específico sino que brindamos un lugar para el disfrute, para compartir y para jugar".

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