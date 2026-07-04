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EL TIEMPO

La Aemet alerta a la Comunidad de Madrid: hasta 40 grados y aviso amarillo por calor en toda la región este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso entre las 13:00 y las 21:00 horas, con especial incidencia en el área Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste

Una mujer se abanica durante la ola de calor en Madrid.

Una mujer se abanica durante la ola de calor en Madrid. / Europa Press/ Marta Fernández

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Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid afronta este domingo una nueva jornada de calor intenso, rozando la ola de calor, con avisos activados por altas temperaturas en toda la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La alerta amarilla estará vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas ante la previsión de que los termómetros alcancen los 38ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en las zonas Sur, Vegas y Oeste. En la Sierra, el aviso también será amarillo por temperaturas de hasta 36ºC. Además, la Aemet prevé que el aviso pueda elevarse a nivel naranja en el corredor del Henares, el sur del Jarama y la Vega de Aranjuez, donde el calor será especialmente acusado y llegará hasta los 40ºC.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados durante buena parte del día, aunque a partir de la tarde se esperan intervalos de nubosidad de evolución, principalmente en la Sierra. El viento soplará flojo de componente este y tenderá a variable por la tarde.

Máximas próximas a los 40 grados

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de la jornada anterior, con ligeras variaciones en las mínimas en la mitad sur de la región.

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Por municipios, los termómetros oscilarán entre los 24 y los 38 grados en Madrid capital; entre los 21 y los 40 en Alcalá de Henares; entre los 22 y los 40 en Aranjuez; entre los 22 y los 38 en Collado Villalba; entre los 24 y los 39 en Getafe; y entre los 22 y los 39 grados en Navalcarnero.

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