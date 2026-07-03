Teatros del Canal mira a la Generación del 27, a Cibeles y a la danza en una nueva temporada de grandes estrenos

Los Teatros del Canal han presentado este viernes su programación para la temporada 2026/2027, marcada por la conmemoración del centenario de la Generación del 27, el impulso a la creación en español, un homenaje a la diosa Cibeles, la producción propia y una amplia presencia de la danza nacional e internacional.

La nueva temporada incluirá 27 estrenos absolutos, de los que 22 serán estrenos en España y 14 en la Comunidad de Madrid. Así, se combinará teatro clásico y contemporáneo, con una mirada al patrimonio cultural que recorrerá la tragedia griega, el Siglo de Oro y la Generación del 27. En este apartado figuran las grandes tragedias de Eurípides, Esquilo y Sófocles, así como propuestas como Electra Jonda, de Juan Guerrero Zamora, y Proyecto Espiral, de la Compañía Nacional de Teatro de México.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha destacado que el objetivo del Gobierno regional es "mejorar lo que ya funciona, ampliar sus capacidades y preparar la institución para una nueva etapa". "Madrid vive un extraordinario momento y los Teatros del Canal forman parte. Pero lo importante es seguir trabajando para que esta casa siga creciendo", ha señalado De Paco, que ha definido el centro como "el principal centro escénico de la Comunidad" y un "templo de las artes". Por su parte, el director de gestión de Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha subrayado que la programación "no es una mera suma de espectáculos". "Me gusta pensar que cada temporada conforma una conversación; hay autores, países y disciplinas distintas de las que surgen relaciones extraordinarias e imprevistas", ha afirmado.

Presentación de la temporada 26/27 de Teatros del Canal. / EUROPA PRESS

Canal Hispanidad y presencia internacional

Canal Hispanidad volverá a ser uno de los ejes de la programación, con el propósito de tender puentes entre las escenas iberoamericanas "de este lado y del otro del Atlántico". La temporada contará con maestros como Mauricio Kartun y Fabio Rubiano, junto a creadores y compañías como Guillermo Calderón, Pompeyo Audivert, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Juanse Rausch y Valeria Lois. La oferta internacional pondrá también el foco en la escena berlinesa, con la presencia de la Schaubühne, uno de los grandes teatros europeos desde los años sesenta, dirigida por Thomas Ostermeier, además de Constanza Macras y su compañía DorkyPark.

En el ámbito de la creación española, Albert Boadella regresará a las tablas con Martina Cabanas Collell, una obra que, según ha apuntado, podría ser la última de su trayectoria porque "las piernas ya comienzan a flaquear". José Luis Alonso de Santos firmará la versión de Los locos de Valencia, de Lope de Vega, y Ainhoa Amestoy abordará el universo de Sartre desde una adaptación contemporánea. La programación incluirá además La herencia, del dramaturgo estadounidense Matthew López, con dirección de Josep Maria Mestres; un espectáculo teatral y musical de Xabier Albertí protagonizado por Silvia Marsó, y propuestas de autores más jóvenes, como Félix Estaire.

La danza tendrá un peso destacado con compañías como Kidd Pivot, Sydney Dance Company, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Antonio Gades y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que estrenará tres nuevas producciones. También pasarán por los escenarios de Canal artistas como Olga Pericet, Manuel Liñán, David Coria, Sharon Fridman, Blanca Li y Crystal Pite.

El centenario de la Generación del 27 será uno de los principales hitos de la temporada, con la participación de intérpretes como Charo López, Pedro Casablanc y Juan Echanove. El homenaje se articulará a través de distintas disciplinas, desde la danza, con una producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en torno a La Argentinita o Cibeles, el ritual, hasta el teatro, con títulos como Yerma, además de una producción propia vinculada a Rafael de León.

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La temporada se completará con propuestas de artes vivas y performativas, trabajos de Olga Blanco, Óscar Bueno, Aurora Bauzà, Pere Jou y La Juan Gallery, así como una programación musical que irá del barroco a la electrónica de Cora Novoa y la propuesta argentina Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires. Entre las iniciativas paralelas figuran Canal Familia, que ofrece talleres de creación escénica para niños mientras los adultos asisten a un espectáculo; Canal Plaza, con conciertos gratuitos de la JORCAM; y los ensayos abiertos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.