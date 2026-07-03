Detenido en Rivas un masajista por grabar a más de 130 clientas

La Guardia Civil ha detenido en Rivas-Vaciamadrid a un hombre de 60 años, responsable de un centro de masajes, tras descubrirse que grababa de forma oculta a más de 130 clientas mientras se desvestían. El sospechoso, que ya ha ingresado en prisión, se enfrenta a diversos cargos, entre ellos presuntos delitos de agresión sexual.

Atención integral a las afectadas El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha activado un protocolo de atención urgente para las mujeres afectadas. El consistorio ofrece asistencia psicológica, orientación jurídica y derivación a recursos especializados a través del Buzón Mujer y del teléfono de atención municipal habilitado. El objetivo principal es asegurar que ninguna de las víctimas se sienta desatendida mientras el proceso judicial continúa su curso.

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Posible personación como acusación El Gobierno municipal está valorando personarse como acusación popular en la causa al considerar que los hechos vulneran los intereses generales de la ciudadanía. El Ayuntamiento ha subrayado que cualquier decisión al respecto se tomará con la máxima prudencia y ajustándose estrictamente al marco legal vigente.