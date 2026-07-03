Operación salida en Madrid: retenciones kilométricas en las principales autovías este viernes

El inicio de la primera operación salida del verano 2026 está provocando una jornada complicada en las carreteras madrileñas. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), la tarde de este viernes ha estado marcada por importantes retenciones en las salidas de Madrid, afectando principalmente a los conductores que buscan abandonar la capital para iniciar sus vacaciones.

Puntos críticos y atascos en las salidas de Madrid

A las 18:30 horas, la situación circulatoria era especialmente intensa en las principales vías de salida. Se han registrado atascos significativos en la A-1 (Pedrezuela), A-3 (Rivas-Vaciamadrid), A-4 (Torrejón de Velasco), A-6 (Las Rozas) y la M-501 (Navas del Rey), esta última especialmente congestionada en dirección al pantano de San Juan. Además, la DGT ha notificado complicaciones en la M-50 a su paso por Las Rozas, debido a la incorporación hacia la A-6.

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Este primer dispositivo especial de la DGT, que se mantendrá activo hasta las 00:00 horas del domingo 5 de julio, estima un volumen de 980.000 desplazamientos de largo recorrido en la red viaria de la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, la previsión para este fin de semana alcanza los 4,8 millones de movimientos, dentro de un verano en el que se esperan superar los 104 millones de desplazamientos totales en toda España hasta el 31 de agosto, una cifra que refleja un incremento del 3,7% respecto al año anterior.