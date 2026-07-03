El Premio Fernando Angulo reconoce la labor de un equipo sanitario chileno especializado en la atención en salud mental de los más jóvenes

La salud mental sale de la consulta para acercarse a las personas. Este es el principio que inspira al Equipo Asertivo Comunitario Infantojuvenil del Hospital de Quilpué (Chile), ganador de la primera edición del Premio Fernando Angulo al Mejor Proyecto de Salud Mental Comunitaria, entregado este viernes en el Palau Macaya, por la Fundación Vidal i Barraquer, en el marco de la II Jornada de Innovación en Psicoterapia.

La iniciativa ha sido reconocida por dar respuesta a uno de los principales retos actuales de la atención en salud mental: llegar a los jóvenes con graves dificultades psicológicas y escasa vinculación con los recursos asistenciales convencionales. Para ello, interviene la lógica tradicional de la atención sanitaria. En lugar de esperar que los pacientes acudan a consulta, son los profesionales quienes se desplazan a los hogares, los centros educativos y otros espacios comunitarios para intervenir allí donde transcurre la vida de los jóvenes.

El jurado ha destacado especialmente la capacidad del proyecto para incorporar activamente a las familias, los cuidadores y el entorno social en los procesos terapéuticos, entendiendo que la recuperación no depende únicamente de la intervención clínica, sino también de los vínculos y apoyos que rodean cada persona.

Para el presidente del Patronato de la Fundación Vidal i Barraquer, Xavier Trias, el proyecto premiado representa una transformación profunda en la manera de entender la salud mental. “Lo que se tiene que hacer es tratar a las personas donde están, no sacarlas de su entorno, sino acompañarlas”. Según Trias, la iniciativa refleja uno de los cambios más importantes que ha experimentado la psiquiatría durante las últimas décadas: el paso de modelos basados en la institucionalización a modelos centrados en la comunidad. “La psiquiatría cada día está más al lado de la gente”, afirma.

La decisión del jurado pone el foco en una realidad cada vez más compartida entre los profesionales del sector: la salud mental no puede abordarse únicamente desde el ámbito sanitario. “La salud mental exige una gran colaboración de las familias y de la gente que está alrededor de la persona afectada”, concluye Trias.

Lejos de grandes inversiones en infraestructuras o equipamientos, el proyecto galardonado apuesta por reforzar la presencia de profesionales especializados en los entornos cotidianos de los pacientes. Una estrategia que, según Trias, responde a las necesidades reales de la atención en salud mental. “No es un problema de infraestructura, tiene el coste de la gente que trabaja y de las horas trabajadas”, añade Trias.

En esta primera edición, el Premio Fernando Angulo ha reunido siete proyectos finalistas procedentes de España y Chile, representativos de distintas formas de intervención comunitaria en salud mental. Entre las iniciativas seleccionadas figuran:

Programa de Prevención Secundaria para los Trastornos de la Personalidad del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid Programa TaySH del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, centrado en la intervención psicoterapéutica de conductas autolesivas en adolescentes y adultos jóvenes

centrado en la intervención psicoterapéutica de conductas autolesivas en adolescentes y adultos jóvenes Psicoterapia Focalizada en la Transferencia Grupal (TFP-G) de CPB Serveis de Salut Mental de Barcelona

de CPB Serveis de Salut Mental de Barcelona Programa MBT-C-TEA del Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus, dirigido a niños y niñas con trastorno del espectro autista y sus familias

La representación chilena se ha completado con el Programa Nanai: un faro en la crianza, de la Universidad Diego Portales, y la Fundación Casa para la Infancia de Viña del Mar.

El Premio Fernando Angulo nace con el objetivo de reconocer iniciativas innovadoras, que promuevan una atención integral, comunitaria y basada en el modelo biopsicosocial. El galardón rinde homenaje al doctor Fernando Angulo, figura clave en el desarrollo de la red de salud mental en Cataluña y referente en la implantación de los modelos de atención comunitaria.

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La entrega del premio se ha celebrado en el marco de la II Jornada de Innovación en Psicoterapia, organizada por la Fundación Vidal i Barraquer en el Palau Macaya de Barcelona.