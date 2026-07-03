MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Agardarei', de Eladio y Los Seres Queridos con Vega
El clásico que Emilio Batallán compuso sobre un poema de Celso Emilio Ferreiro se ha convertido en una de las canciones insignia de Eladio y Los Seres Queridos. Una década después, lo han recuperado junto a Vega en una versión que evidencia la complicidad que hay entre ellos. Su unión es honesta, basada en el respeto artístico. Se notan los años tocando juntos. Es tal el cariño con el que han recuperado esta himno que, como dicen, ojo, resulta hasta medicinal.
'Rescue Me', de Bell Book and Candle
Dos décadas han pasado del último álbum editado por la banda liderada por Jana Groß. Pasó sin pena ni gloria, pero su sombra nunca se ha esfumado en su Alemania natal. En el Kiss FM germánico sigue sonando Rescue Me, el hit con el que reventaron Estados Unidos. Pese a intentarlo con cuatro elepés más, jamás repitieron tal éxito. De hecho, por este motivo, el trío fue despedido de su discográfica... y, aunque resistieron la estocada, la herida les desangró poco a poco.
'Mejor mañana', de Alba Reche
Alba Reche sigue siendo la niña que vivía en el campo rodeada de animales. Aquella que, en un matriarcado, hablaba con la naturalidad que da la seguridad. Era curiosa, avispada, ingeniosa. La vida le parecía tan seductora que no malgastó el tiempo en hipótesis absurdas, salió a conocerla con la convicción de hacer suyo cada descubrimiento. En Mejor mañana, su última apuesta, hace gala de su particular manera que tiene de acariciar el mundo.
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