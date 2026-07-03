La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

El clásico que Emilio Batallán compuso sobre un poema de Celso Emilio Ferreiro se ha convertido en una de las canciones insignia de Eladio y Los Seres Queridos. Una década después, lo han recuperado junto a Vega en una versión que evidencia la complicidad que hay entre ellos. Su unión es honesta, basada en el respeto artístico. Se notan los años tocando juntos. Es tal el cariño con el que han recuperado esta himno que, como dicen, ojo, resulta hasta medicinal.