Pinto nombra como Hijo Predilecto al futbolista Miguel Gutiérrez, oro olímpico en 2024

La localidad de Pinto ha nombrado al futbolista Miguel Gutiérrez, jugador pinteño que actualmente milita en el Nápoles italiano, como Hijo Predilecto de la ciudad en reconocimiento a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la Selección Española de Fútbol se proclamó campeona.

"Es uno de los momentos más especiales de toda mi vida", ha señalado el futbolista tras recibir este reconocimiento en la Casa Consistorial junto a su familia y amigos, donde ha remarcado "su orgullo de pertenecer a Pinto", además del "privilegio y responsabilidad" de representar a la ciudad.

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), principal precursor de esta iniciativa, ha sido el encargado de entregarle este reconocimiento que fue aprobado este jueves en un Pleno extraordinario en la Casa Consistorial, lugar donde ya fue recibido el futbolista tras lograr la medalla olímpica en 2024.

"Marcado en la historia"

"Hoy es un día que quedará marcado en la historia de nuestra ciudad. Otorgamos el título de Hijo Predilecto a un joven que ha llevado el nombre de nuestro municipio hasta lo más alto del deporte mundial, hasta conquistar nada más y nada menos que la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos", ha añadido el alcalde.

Posteriormente al acto oficial, se ha descubierto una gran lona con la imagen de Gutiérrez en el Pabellón Príncipes de Asturias, quedando así como parte de la historia de la ciudad, que ya ha consagrado con este título a otros deportistas como Alberto Contador, Sandra Aguilar y Amelia del Castillo.

Miguel Gutiérrez fraguó su carrera en las categorías inferiores del fútbol pinteño antes de dar el saltó primero a la cantera del Getafe y después a la del Real Madrid, club con el que llegó a debutar en la primera plantilla.

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Posteriormente, jugó con el Girona FC, con el que llegó a disputar la Champions League, y de ahí se fue al Nápoles italiano, donde milita actualmente.